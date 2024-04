Ainars Virga: "Jūtos labāk nekā jebkad agrāk!"

Virgas kundze ir viesmīlīga – sagaidot mūs, kafijas tasītes “no 1959. gada, no kāzu servīzes” jau saliktas uz galda, dēlam atliek vien uzvārīt ūdeni. Ainars pats gan nav liels kafijas dzērējs. Pēdējā laikā garšojot tēja, teic mamma, bet Ainars izlabo: “Tā nav arī tēja, es dzeru vienkārši ūdeni ar medu.” Arī alkoholu Virga nelietojot. Pat ja kādā bildē varbūt redzams ar glāzi rokā. “Neesmu kļuvis par atturībnieku vai pieņēmis tādu lēmumu, ka no šīs dienas vairs ne. Es vienkārši nedzeru.” Cik ilgi jau, to gan viņš nevar pateikt. Atceroties tikai to, kas ir svarīgs.