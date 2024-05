Talants vai radu būšana? Slavenību bērni, kas paši kļuvuši slaveni

Tas viss, protams, nav nekas jauns. Taču pēdējos gados publikas uzmanība šajā virzienā pastiprinājusies – lielā mērā, pateicoties interneta iespējām. Populārie slavenību bērni pat ieguvuši speciālu, kaut nedaudz nievājošu apzīmējumu «Nepo Babies» («Nepobērni»). «Nepo» ir saīsinājums no vārda «nepotisms», kas vēsturiski nozīmē ienesīgu amatu, augstu titulu, zemju, īpašumu piešķiršana radiniekiem varas nostiprināšanas nolūkā. Latviski to mēdzam saukt vienkārši par radu vai draugu būšanu. Aiz šī apzīmējuma slēpjas sabiedrības aizdomas, ka šiem slavenību bērniem par panākumiem nav jāpateicas talantam vai sūram darbam, bet gan vecāku naudai un ietekmei. Visvairāk šī tēma tiek apzelēta sociālajos tīklos, taču šos jautājumus skata arī lielajā presē, «New York Magazine» šai tēmai pērn ticis veltīts pat titulraksts. Uz vāka bija redzami uzzīmēti zīdaiņi, kuriem piemontētas nepobērnu galvas, savukārt paraksts vēstīja: «Viņai ir savas mātes acis. Un viņas aģenti.» Izdevums gāja pat tik tālu, ka nodēvēja 2022. gadu par «Nepobērnu gadu». Katrā ziņā raksts raisīja jaunu diskusiju vilni, un ugunskuram pagales piemeta fakts, ka tajā publiski iesaistījās arī daži no nepobērniem, piemēram, aktrise Džeimija Lī Kērtisa, kura vairākkārt atzinusi, ka daža laba loma viņai tikusi, pateicoties ne tik daudz talantam kā uzvārdam. Viņas tēvs bija aktieris Tonijs Kērtiss (plašu atpazīstamību guvis ar lomu filmā «Džezā tikai meitenes»), bet māte – Dženeta Lī, kura pasaulei pazīstama ar ikonisko dušas ainu Alfrēda Hičkoka filmā «Psiho». Savukārt Džeimija pati ir krustmāte aktierim Džeikam Džilenholam.