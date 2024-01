Nedēļas jaunumi "Tet TV+" - Zāģera lamatas, pašmāju seriāla turpinājums un animētas filmiņas visai ģimenei

Zāģera lamatas

"Zāģis X" ir vēl neizstāstīta nodaļa no šausmu filmu sāgas varoņa Zāģera personīgākās spēles.

Notikumi risinās laikā starp "Zāģi I" un "Zāģi II", kad slimais un izmisušais Džons dodas uz Meksiku, lai veiktu riskantu un eksperimentālu ārstniecības procedūru cerībā uzveikt vēzi, bet atklāj… krāpniekus, kas izmāna naudu no visievainojamākajiem. Bruņojies ar jauno mērķi, sērijveida slepkava atgriežas pie darba, vēršoties pret blēžiem, sev raksturīgajā veidā izliekot viltīgas, atjautīgas un psiholoģiski izaicinošas lamatas.

Aizraujošo un neparedzamo šausmu filmu "Zāģis X" ("Saw X") skatieties "Tet TV+ Filmu nomā" angļu vai krievu valodā ar subtitriem latviešu vai krievu valodā.

Atkal klāt nelūgti viesi

Klāt pašmāju seriāla "Nelūgtie viesi" jaunā sezona!

Sižeta līnija atklāj slepkavību, kas notikusi kāda uzņēmuma rīkotajā kino tematikas ballītē. Atrasts jaunietes Emīlijas Brokas līķis. Mazpilsētas izmeklētājiem Ričardam un Oskaram gaidāms jauns izmeklēšanas izaicinājums, jo lietā atklājas pavērsieni, kuri šokē pat pieredzējušus izmeklētājus. Galvenajās lomās varēs redzēt jau skatītāju iemīļotos varoņus Andri Daugaviņu, atveidojot izmeklētāju Ričardu, un Niklāvu Kurpnieku izmeklētāja Oskara lomā. Starp galveno lomu atveidotājiem būs redzami aktieri Signe Dancīte, Uldis Ulmanis, Mārtiņš Kalita, Kristīne Belicka, Ieva Aleksandrova-Eklone, Gerda Embure, Andrejs Alens un daudzi citi.

Seriāla "Nelūgtie viesi" otro sezonu varat skatīt "Tet TV+ Filmas un seriāli". Bet līdz 19. februārim bez maksas visiem ir pieejama šī pašmāju grāvēja pirmā sezona – skaties tās visas sērijas jau tagad un esi gatavs nervus kutinošam turpinājumam!

Toma un draugu piedzīvojumi

"Runājošais Toms un draugi" ("Talking Tom and Friends") ir nelielas humorpilnas animētas sērijas visai ģimenei.

Pievienojieties Runājošajam Tomam un viņa draugiem, jo ​​viena no jūsu iecienītākajām spēlēm atdzīvojas katrā no šīm jautrajām sērijām! Sekojiet viņu piedzīvojumiem un neaizmirstiet pasmaidīt! "Runājošo Tomu un draugus" ("Talking Tom and Friends") skatieties "Tet TV+ Filmas un seriāli" latviešu vai angļu valodā.