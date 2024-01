Solvita Āboltiņa iemācījusies itāļu valodu un uz dažām dienām ierodas Latvijā

“Mēs, latvieši, no itāļiem, kam ir pietiekami sarežģīta vēsture, varētu mācīties spēju pieņemt un priecāties par šo dienu un vienkāršām lietām. Daudz vairāk vajadzētu izbaudīt to, kas mums ir dots,” saka Āboltiņa. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)