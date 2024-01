Inese Vaikule un Ulvis Noviks.

Kas šobrīd nepieciešams visvairāk? “Tavi draugi” dibinātājs Noviks par ziedojumiem Ukrainai

Viesojoties “Radio SWH” raidījumā “Ar dziesmu par dzīvi”, biedrības “Tavi draugi” dibinātājs Ulvis Noviks pastāsta par to, kas šobrīd Ukrainas sabiedrībai ir visvairāk nepieciešams ziedojumos. “Skan varbūt banāli, varbūt daudziem liekas – cik tad ilgi var reaģēt uz esošo situāciju, bet tas to pieprasa – šie kara apstākļi to pieprasa,” skaidro Noviks.