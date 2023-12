Hjū Grānts sniedz graujošu viedokli par Timotija Šalamē aktierspēli

Hjū Grānts sniedzis savu personīgo viedokli par Timotija Šalamē aktiermeistarību pēc tam, kad abi kopā strādājuši pie filmas “Vonka”.

Filma kinoteātros skatāma no 15. decembra, un aktieri aktīvi piedalās reklāmas pasākumos. Nesen 63 gadus vecais Hjū Grānts viesojies sarunu šovā “The Tonight Show” pie Džimija Fallona. Kad šovmenim aptrūka jautājumu, viņš vērsās pie skatītājiem, lai kāds kaut ko pajautātu.

Šajā brīdī šovā iesaistījās Timotijs Šalamē, kurš bija nomaskējies, uzliekot lielas ūsas un beisbola cepurīti ar Grānta populārās filmas “Tāda ir mīlestība” (“Love Actually”) uzrakstu. Zālē atskanot skaļām ovācijām un aplausiem, Šalamē tēloja svešinieku un sacīja: “Liels fans, prieks jūs redzēt.”

27 gadus vecais aktieris pēc tam pajautāja Grāntam: “Jūs savas karjeras laikā esat strādājis kopā ar dažiem apbrīnojamiem aktieriem. Es domāju dažus patiešām fantastiskus aktierus. Mani tikai interesētu, kur šajā sarakstā ierindojas Timotijs Šalamē?”

Uz to filmas “Notinghila” zvaigzne uzspēlētā nopietnībā atbildēja: “Nu, es pieņemu, ka šī nav daļa no šova, kas tiks pārraidīta, tāpēc es jums pateikšu patiesību. Godīgi sakot, man viņš nepatika. Nevienam no mums nepatika.”

Tad viņš ar izsmejošu akcentu piebilda: “Ar to franču ‘Timotē Šalamē’ ir kaut kas dīvains.”

Kamēr publika rēca no smiekliem, maskētais Šalamē piekrītoši pamāja ar galvu, sakot: “Protams, protams, protams.”

