Arturs Krūzkops pārceļas uz Dailes teātri. "Viņš mums ir kā ķirsītis uz tortes!" priecājas Kairišs

Aktieris Arturs Krūzkops šajā sezonā nolēma pārtraukt darba tiesiskās attiecības ar Latvijas Nacionālo teātri līdzšinējā formā. Tika ziņots, ka teātrim ar aktieri turpināsies radošā sadarbība uz autoratlīdzības līgumu pamata.

Krūzkops toreiz skaidroja, ka tas nav spontāns lēmums, tas neesot saistīts ar direktoru maiņu, bet tikai ar mākslinieciskajiem mērķiem. Un nu redzams, ka Krūzkops jau iekļauts Dailes teātra štata aktieru sarakstā!

Dailes teātra mākslinieciskais direktors Viesturs Kairišs sarunā ar Jauns.lv stāsta, ka tieši no medijiem arī uzzinājis, ka Arturs Krūzkops aiziet no Nacionālā teātra. Sākotnēji licies, ka Krūzkops vispār iet prom no darba teātrī. “Pāris dienu šo situāciju pagrozījām pa galvu un nolēmām viņam piezvanīt un painteresēties, ko Arturs nolēmis darīt un kas aiz tā visa stāv. Uzzinājām, ka viņš grib turpināt... Un ir gatavs nākt pie mums,” atklāj Kairišs.

“Mēs negribējām, ka viņš piedalās vien dažās izrādēs. Mūs interesēja tikai pastāvīgs darbs.

Ja tāds aktieris nonāk darba tirgū, tad mums ir jāizmanto šī situācija.

Viņš uzreiz teica jā un nebija jāpierunā. Visiem viņš, protams, patīk, jo ir labs, augstas klases aktieris. Es pats personīgi daudz ar viņu esmu strādājis – Nacionālajā teātrī izrādēs "Uguns un nakts", "Pērs Gints", "Salome" un "Baltiešu gredzens". Visu laiku viņam bija vienas no galvenajām lomām. Tā ka kopā esam veidojuši savu karjeru,” bilst Kairišs.

Dailes teātrī Arturs strādās kopā ar sievu - tur jau gaida skatuves dīva Ieva Segliņa-Krūzkopa. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Sazinoties ar Arturu Krūzkopu, viņš šobrīd atturas no komentāriem, vien sarunā ar Jauns.lv nosaka – jau ir sācis darbu jaunajā darbavietā un pirmā loma Dailes teātrī būs Viestura Kairiša režisētajā jauniestudējumā "Spīdolas nakts". Par jauniestudējumu vairāk pastāsta tā režisors Kairišs: “Pirmais darbs Arturam ir pie manis. Tā ir dramaturga Matīsa Gricmaņa luga "Spīdolas nakts". Tas ir ļoti interesants darbs, kurā ir daudz interesantu lomu, bet es teiktu, ka, jā, Arturam ir viena no vadošajām lomām. Viņš būs Līkcepure, kas būs ļoti īpaša loma šajā darbā. Pirmizrāde ir paredzēta uz valsts svētkiem. Izrādes ideja ir pavisam vienkārša. Ja valstij šobrīd ir tik milzīgas iekšējās un ārējās pretrunas un tajā brīdī, kad mēs jūtam, ka Latvijas valstij ir problēmas, tad vienīgais un lielākais Raiņa darbs, kas vispār ir un eksistē, ir "Uguns un nakts". Rainis jau arī ir viens no Satversmes tēviem, ļoti komplekss darbs. Jā, šī izrāde ir kā veltījums valsts svētkos. Mēs no jauna paskatīsimies, kas tad ir valsts. Vai ir vajadzīga tāda ideja vai vizionārisms!? Mēs atkal uzdosim šo jautājumu. Bet tas arī būs atraktīvs un asprātīgs detektīvs par Raiņa nāvi un viņa attiecībām ar kultūrvaroņiem – Lāčplēsi, Spīdolu. Komplekss darbs.”

Vaicāts, vai vēl varam gaidīt kādus Dailes teātra jaunpienācējus šajā sezonā, Kairišs teic, ka nē, jo aktieru trupa nu esot pilnībā nokomplektēta: “Visu, ko gribējām izdarīt ar aktieru piesaistīšanu, izdarījām pagājušās sezonas beigās, kad precīzi centāmies saprast, ko mēs gribētu uzrunāt. Paldies Dievam, visi uzrunātie aktieri atsaucās un nolēma savu nākotni saistīt ar Daili. Un Krūzkops, kā saka, ir kā ķirsītis uz tortes, jo ar to nebijām rēķinājušies, tas iegadījās no mums neatkarīgu apstākļu dēļ.”