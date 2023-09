Elvisa Preslija atraitne noraida, iespējams, slavenāko apgalvojumu par "rokenrola karali"

“Maniem vecākiem bija ļoti grūti saprast, ka Elviss tik ļoti par mani interesējas un kādēļ,” viņa izteicās preses konferencē, apmeklējot Venēcijas filmu festivālu. Saruna ritēja par leģendārā režisora Frānsisa Forda Kopolas meitas Sofijas uzņemto biogrāfisko drāmu “Priscilla” par viņas attiecībām ar “rokenrola karali”, vēsta "Variety".

“Un es tiešām domāju, ka tas bija tādēļ, ka es vairāk klausījos. Elviss Vācijā visos veidos man izkratīja sirdi: par savām bailēm, cerībām, mātes zaudēšanu — kam viņš nekad tā arī netika pāri. Es biju tā, kas patiešām klausījos un viņu mierināju. Tā patiešām bija mūsu saikne. Kaut gan man bija 14, es patiesībā dzīvē biju vecāka — ne gadu ziņā. Tas bija tas, kas piesaistīja. Cilvēki domā: “Ak, tas bija sekss.” Nē, tā nebija. Man nekad nebija seksa ar viņu [tajā vecumā]. Viņš bija ļoti laipns, ļoti maigs, ļoti mīlošs, taču vienlaikus respektēja faktu, ka man bija tikai 14 gadi. Mēs vairāk saskanējām domāšanā, un tās bija mūsu attiecības,” sacīja Priscilla Preslija.

14 gadus vecā Priscilla Boljē iepazinās ar 24 gadus veco Elvisu Āronu Presliju 1959. gada 13. septembrī kādā ballītē viņa īrētajā miteklī Badnauheimā Vācijā, kur viņš dienēja ASV armijā. Viņi apprecējās 1967. gada 1. maijā, bet viņu vienīgā meita Liza Marija Preslija piedzima precīzi pēc deviņiem mēnešiem nākamā gada 1. februārī. Pāris izšķīrās 1973. gadā, bet 1977. gada 16. augustā Elviss nomira 42 gadu vecumā. Diemžēl pāragri mūžs aprāvās arī viņu meitai Lizai Marijai, kura arī varēja palepoties ar “zilo asiņu” vīru — “popa karali” Maiklu Džeksonu, viņa aizgāja 2023. gada 12. janvārī 54 gadu vecumā. Ar to traģēdijas neaprobežojās, jo 2020. gada 12. jūlijā 27 gadu vecumā nošāvās Lizas Marijas dēls Bendžamins.

“Es nezināju, kādēļ viņš man tik ļoti uzticējās, taču tā bija. Es nekad, nevienu pašu reizi nevienam neteicu, ka tiekamies, arī to viņš mīlēja, to, ka es nekad viņu nenodevu. Nevienam skolā es neteicu, ka tiekos ar viņu. Mēs izveidojām attiecības, un tās ilga līdz brīdim, kad es aizgāju. Ne jau tādēļ, ka viņu nemīlētu, viņš bija mana mūža mīlestība. Man bija tik grūti izturēt viņa dzīvesveidu, un domāju, ka jebkura sieviete to sapratīs. Taču tas nesabojāja mūsu attiecības, mēs joprojām bijām ļoti tuvi. Un , protams, mums bija meita, un es parūpējos, lai viņš vienmēr viņu satiktu. Tas bija tā, it kā mēs nekad nebūtu viens otru atstājuši.”

Runājot par filmu, līdz asarām aizkustinātā Priscilla atzina, ka nav viegli skatīties filmu par sevi. “Sofija izdarīja apbrīnojamu darbu,” viņa sacīja, piebilstot, ka sarunās ar režisori pēc iespējas palīdzējusi filmas tapšanā.

Keilija Speinija un Priscilla Preslija (Foto: ddp/abaca press/ Vida Press)

Filmā, kuras pirmizrāde paredzēta 27. oktobrī, atveidotas Priscillas attiecības ar Elvisu no pirmās tikšanās reizes. Priscillu tēlo 25 gadus vecā amerikāņu aktrise Keilija Speinija, bet Elvisu — austrāliešu aktieris Džeikobs Elordi.