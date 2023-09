"Mums ir sapņu komanda!" - basketbolista Šķēles sieva ekskluzīvi no Džakartas

Vaicāta, kādas izjūtas un atmosfēra valda Džakartā Pasaules kausa izcīņas laikā, Beāte Katrīna Zeltiņa-Šķēle sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" atklāj, ka neizsakāmi lepojas ar latviešu tautu.

“Atbalsts, kādu puiši izjūt Indonēzijas arēnā, ir neaprakstāms, esam maza valsts uz citu valstu fona, bet sajūta ir tāda, ka esam lielākie no visiem,” savos novērojumos dalās basketbolista sieva. “Latvieši te ir vairākumā, precīzu skaitu pateikt nevaru, bet mūsu ir ļoti, ļoti daudz, un to var just gan mūsu komandas puiši arēnā, gan skatītāji caur ekrāniem,” tā Beāte.

Beāte Katrīna stāsta – vienmēr, līdzko ir iespēja, viņa ir līdzās vīram svarīgās basketbola spēlēs. “Atbalstu viņu un komandu ar visu sirdi un dvēseli. Šo notikumu noteikti negribēju laist garām un esmu pateicīga, ka varu to piedzīvot,” viņa ir priecīga par iespēju klātienē izdzīvot Latvijas vīriešu basketbola izlases uzvaras Pasaules kausa izcīņas spēlēs.

Pirms katra mača Beātei gan esot stresiņš, jo galvenais, lai basketbolistiem viss izdodas un komanda uzvar. Uz jautājumu, kā Pasaules kausa izcīņas laikā jūtas vīrs, viņa teic: “Aigars ir ļoti lepns par to, ka ir daļa no komandas un var to piedzīvot. Uztraukums un liela atbildība ir vienmēr, it īpaši tagad. Viņš ļoti lepojas ar komandas sasniegumiem, bet vēl nekas nav beidzies.”

Lai gan Latvijas izlases basketbolistiem Pasaules kausa izcīņas laikā ir strikts režīms un grafiks, Beātei ir izdevies satikties ar vīru. “Pēc spēlēm sanāk satikt un samīļot vīru, bet pirms spēlēm vienmēr uzrakstu viņam kādu ziņu. Viņš jūt manu un visas ģimenes atbalstu vienmēr, mūsu bērni ir viņa lielākā motivācija,” piebilst Beāte.

Taujāta, ko apmeklējusi un izbaudījusi Džakartā no spēlēm brīvajā laikā, viņa atklāj: “Ar manu tēti apbraukājām dažus apskates objektus tepat Džakartā, redzējām pavisam citu kultūru un lietu kārtību, izbaudījām arī pilnīgi dažādas šīs pilsētas daļas – gan veco pilsētu, gan jaunos rajonus, kas ir pilnīgi divas dažādas Džakartas. To pat nevar pastāstīt, tas vienkārši ir jāredz savām acīm. Pamatīgs kultūršoks. Un, protams, tāpat kā daudzi citi latvieši, aizlidojām uz Bali, lai piedzīvotu kaut ko pilnīgi pretēju Džakartai.”

“Sūtu spēku un izturību vīram un visiem pārējiem komandas puišiem. Mēs varam lielas lietas, mums ir sapņu komanda un izcils treneru korpuss. Jāspēlē līdz galam! Mūsu zeme – Latvija!” saka Beāte.

