Laikmetā, kurā lielākā daļa nespējam vairs savu dzīvi iztēloties bez viedtālruņa un dzenamies pēc arvien jaunākas paaudzes gadžetiem, Armands Puče, kam kā raidījumu "Naudas cena", "STOP kadri" un "Kārtības rullis" veidotājam darba ikdiena ir plānošanas, spriedzes un informācijas vākšanas pārpilna, pārsteidz, saziņā izmantojot veco podziņu nokiju, tā vēsta žurnāls "Kas Jauns".

To žurnālists pamato ar laika taupīšanu un savu interešu loku – viņa “darbība soctīklos nav vētraina, līdz ar to nav nekas jāsaņem un jāatbild”. “Arī vacapā ar mani neko nevar izdarīt, jo manis tur nav. Tā ļoti daudz ietaupu laiku,” viņš skaidro. Saziņā Armands galvenokārt izmanto e-pastu. Taču nebūt neesot tā, ka tāpēc dzīvo bez viedpasaules – no modernām tehnoloģijām viņam esot planšete, kurā klausīties lekcijas un meklēt vajadzīgos informācijas avotus. “Man viedpasaulē ir savas vides, kurās dzīvoju, – skatos, mācos un rodu izpratni. Planšetē ir speciāla programma, kurā varu savas intereses sagrupēt, lai nepalaistu garām to, kas patiešām interesē.”

Pučem daudz labāk patīk ar cilvēkiem satikties īstajā, nevis virtuālajā pasaulē. “Tāpēc arī šie diskusiju raidījumi ir ārkārtīgi forši. Man pat pārmet, kāpēc visu laiku iesāku raidījumu klišejiski, ka “esmu lieliskā kompānijā”. Bet tā jau arī ir! Jo tie ir cilvēki, un ar cilvēkiem ir jārunā! Arī jāiedrošina runāt. Sarunāšanās ir visiem būtiska attiecību kultūra, nav svarīgi, vai ej iepirkties uz veikalu vai sēdi televīzijā. Tās dēļ – nemākot dzīvajā sarunāties – viens otrs pat ģimenes dzīvi pasēj,” savu pārliecību skaidro žurnālists. Ka secinātais par ģimenes dzīvi nav tukši vārdi, liecina paša Armanda dzīve – viņš arvien ir kopā ar pirmo un vienīgo sievu, kuru pazīst kopš pirmās klases un ar kuru laulībā izaudzinātas divas meitas un sagaidītas jau divas mazmeitiņas.

Kamēr vieni bez skārienjutīgā tālruņa dzīvot nevar, Armands Puče visas svarīgās lietas darbā un dzīvē nokārto ar vienkāršu podziņtelefonu. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Bet, atgriežoties pie noslodzes un rakstniecības tēmas, Puče nupat sarunā ar žurnālu "Rīgas Viļņi" atklājis, ka viņam patikusi rezonanse, kas bijusi saistībā ar Arturu Nagliņu ["Ar baltiem cimdiem jeb Artura Nagliņa brīnišķīgie piedzīvojumi", 2022], un tādu to arī gaidījis. Tikko viņš atdevis redaktorei darbu – jaunu grāmatu –, kas būšot no izmeklējošās žurnālistikas žanra un skandaloza. “Pirms jaunā gada iznāks grāmata, kas būs ļoti skandaloza, saistīta ar notikumiem, kas vēl nesen Latvijā bijuši. Iešu cauri kāda notikuma konstrukcijai... Manas grāmatas varoņi šoreiz būs no laicīgās pasaules,” pagaidām neko vairāk neatklājot, intriģē Puče.

