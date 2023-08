Skaistuma cienītāji vēro "zilo supermēnesi" — nākamais tik pēc 14 gadiem!

Ja par parasto "zilo mēnesi" dēvē situāciju, kad pilnmēness iestājas kalendārā mēneša sākumā un beigās, tad "zilais supermēness" — kad Mēness vienlaikus atrodas vistuvāk Zemei jeb perigejā (apmēram 362,6 tūkstošu km attālumā) un izskatās par apmēram 14 procentiem lielāks un 30 procentiem spožāks nekā tālākajā punktā jeb apogejā (apmēram 405,4 tūkstošu km attālumā) — novērojams daudz retāk, vidēji apmēram reizi 10-20 gados.

ASV Nacionālā aeronautikas un kosmosa administrācija (NASA) vēsta, ka nākamais "zilais supermēness" būs redzams 2037. gadā, turklāt divreiz — janvārī un martā.

Un vēl — ar zilo krāsu šai parādībai nav nekāda sakara, šādi apzīmē tikai divus pilnmēnešus vienā kalendārā mēnesī, to salīdzinošo retumu paužot ar angļu valodas frāzi "once in a blue moon". Tiesa, retās situācijās, piemēram, dūmu vai putekļu daļiņām ietekmējot gaismas starus, Mēness tiešām var izskatīties zilgans.