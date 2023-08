Eirovīzijas dalībnieces "Sudden Lights" solists kļūst par tēvu un dēlam dod latvisku vārdu

Uz žurnāla "Kas Jauns" jautājumu, kā iejuties tēva lomā, jo tā ir jauna pieredze un emocijas, Andrejs teic, ka ir mazliet neparasti, jo bērna ienākšana ģimenē ir ļoti liels notikums, un vēl grūti aptvert to visu, bet kopumā ir liels prieks.

“Protams, daudzas lietas ir jāmācās, jo kā nekā tas ir mūsu pirmais bērniņš un daudz kas ir jādara pirmo reizi. Taču visādi citādi ir ļoti forši. Jāatzīst, ka pagaidām ir idillisks sākums. Nu, protams, ne bez raudāšanas un nakts celšanās, bet tas viss jau pieder pie lietas. Jūtamies labi visa ģimene, un veselība mums visiem laba,” sarunā ar "Kas Jauns" pastāsta jaunais tētis.

Grupas "Sudden Lights" solists atzīst, ka nav jau arī tā, ka itin neko nav zinājis par maziem bērniem. “Pirms 11 gadiem pasaulē nāca mana mazā māsa Anna. Protams, ka toreiz jau tā bija tikai maza piepalīdzēšana, māsu auklējot, bet tagad par visiem 100 procentiem esmu iekšā bērna audzināšanā.

Cenšos palīdzēt sievai, cik varu, bet jāteic, ka mazuļa pirmajos mēnešos tētis drīzāk ir vairāk kā palīgs mammai, nevis bērnam.

Lielākoties naktīs ceļas augšā sieva, lai barotu mazo, un ļauj man pagulēt. Man jau nekas dzīvē nav apstājies, un darbi turpinās. Šobrīd mēs ar grupu gatavojamies savam visu laiku lielākajam projektam – 16. septembra koncertam Mežaparka Zaļajā teātrī. Līdz ar to katra diena aiziet domās un darbos par to. Ir tāds nebijis intensivitātes periods mums. Tāpat arī šovasar grupai notiek koncerti dažādās Latvijas pilsētās, uzstājamies pilsētu svētkos, festivālos. Sanāk muzicēt būtībā katru nedēļas nogali. Par to noteikti ir jāpriecājās, jo mēs visi pirms pāris gadiem izbaudījām, ko nozīmē nedarīt neko, tāpēc nu novērtējam, ka varam darboties. Un tagad arī vienmēr ir ļoti patīkama sajūta atgriezties mājās, lai gan jāteic, ka arī iepriekš tā ir bijis, bet tagad ir īpaša pievienotā vērtība. Bērni ir mūsu turpinājums un misija šeit. Mums vajag it īpaši latviešus,” par ģimenes nozīmīgumu aizdomājas Andrejs.

Mūziķis, auklējot savu mazo dēlu, dzied viņam priekšā šūpuļdziesmas, ko reiz viņam pašam dziedājusi mamma. Andrejs teic, ka šūpuļdziesmas viņam ir īpaši tuvs mūzikas žanrs.

