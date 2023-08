Grupai "The Killers" nākas atvainoties pēc incidenta ar Krievijas pilsoni uzstāšanās laikā Gruzijā

Uzstāšanās laikā grupas solists Brendons Flauerss aicināja uz skatuves skatītāju ar plakātu "If destiny is Kind I 'll be your drummer Tonight" ("Ja liktenis ir labvēlīgs, es šodien būšu jūsu bundzinieks.")

Uzzinājis, ka bundzinieks ir no Krievijas, Flauerss, kā raksta aculiecinieki, precizēja, vai skatītājiem nav iebildumu, ka viņi spēlēs kopā. Par atbildi daļa pūļa sāka kliegt un svilpt.

Bundzinieks kopā ar grupu tomēr nospēlēja dziesmu, pēc kuras Flauerss paziņoja, ka uzskata grupas fanus par brāļiem un māsām. Droši vien tas tika iztulkots kā aicinājums brālībai ar Krievijas iedzīvotājiem un izraisīja jaunu neapmierinātības vilni zālē, vēsta "bbc.com".

"Mums ir sena tradīcija aicināt cilvēkus spēlēt bungas, un no skatuves likās, ka sākumā pūlis nebija pret to, lai uz skatuves kāptu kāds no skatītājiem. Mēs atzīstam, ka komentārs, kas paredzēja, ka visi "The Killers" skatītāji un fani ir brāļi un māsas, varēja tikt pārprasts," teikts grupas paziņojumā.

Grupas "The Killers" atvainošanās. (Foto: Instagram)

Pēc Vladimira Putina 2022. gada 21. septembrī izsludinātās mobilizācijas sākuma simtiem tūkstošu Krievijas iedzīvotāju aizplūda uz tām valstīm, ar kurām Krievijai ir sauszemes robežas un kur nebija stingru vīzu ierobežojumu, arī uz Gruziju.

Tbilisi un vairākās citās pilsētās izcēlās vietējo iedzīvotāju protesti pret Krievijas iedzīvotāju pieplūdumu. Akciju dalībnieki bija pārliecināti, ka lielākā daļa atbraukušo patiesībā atbalsta karu Ukrainā, kā agrāk atbalstīja karu pret Gruziju, bet paši negrib nomirt frontē.