Psihoterapēt pašiem sevi. Seriāla "Shrinking" recenzija

Seriāla «Shrinking» pieteikums var skanēt varen drūmi, tomēr kuri gan citi uz dzīves tumšo pusi māk palūkoties ar tādu smaidu kā bezbēdīgie amerikāņi. Runājot par seriāla nosaukumu, šoreiz atzīšu savu sakāvi valodas spēļu un tulkojuma priekšā. Viena nosaukuma burtiskā nozīme būtu – sarauties, kam gan nav nekādas saistības ar notiekošo uz ekrāna. Nosaukums veidojas no vārda shrink, ar ko žargonā apzīmē psihoterapeitus, padarot to par darbības vārdu. Tādējādi pavisam burtiski seriālu var tulkot kā psihoterapeitēt vai psihoterapeitējot. Paši saprotiet… Labāk palikšu pie angliskās versijas.

Reti augstais «Shrinking» vērtējums ir iemesls, kāpēc tam ir vērts pievērsties, jo relatīvi nesenā laika periodā iznākuši vairāki seriāli par un ap psihoterapijas tēmu, no kuriem dažus esmu apspriedis šeit. Var šķist – cik tad var? Tomēr «Shrinking» reitings platformā imdb.com ir 7,9/10, to vērtējot vairāk nekā 17 000 skatītāju. Tas šai vietnei ir ļoti ievērības cienīgi, tamdēļ šai šķietami nepretenciozajai komēdijai, kuru pārsvarā izceļ tikai Harisona Forda dalība, jāpievēršas arī mums. Patiesības labad gan jāuzsver, ka piesauktais Fords seriālā atveido tikai spilgtu otrā plāna lomu. Tomēr neapšaubāmi producentu gājiens ir izdevies, jo bez viņa seriālam nebūtu ne tuvu iespējams piesaistīt tik plašu uzmanību un atzinību.

Interesanti pieminēt, ka šim Holivudas klasiķim nemaz nav bijis tik viegls ceļš uz slavas virsotnēm. Fords, kura ciltsrakstu saknes rodamas Minskas ebreju rajonos, uzauga aktieru ģimenē Čikāgā. Paša Harisona karjeras sākums bija ļoti bālas epizodiskas lomas, tāpēc viņš apguva galdnieka profesiju un pievērsās tai. Kā jau visās laimīgās pasakās lemts notikt, tikai tad viņu atrada lielā loma. Fords nofilmējās viegli melanholiskajā jaunības bezrūpības filmā «Amerikāņu grafiti», kuru režisēja Džordžs Lūkass (tas pats, kurš pēc tam kļuva par «Zvaigžņu karu» tēvu). Tad pa īstam varēja sākties vīrišķīgi zemās balss īpašnieka neapstādināmais slavas ceļš, kura atveidotie varoņi pat action filmās labāk izvēlas izmantot attapību, nevis spēku. Starp citu, Harisona Forda hobijs visu dzīvi bijusi strādāšana ar koku.

Bet ir laiks atgriezties pie «Shrinking»! Kā jau ieskicēts, stāsta centrā ir nevis ironiskais Forda psihoterapeits Pols, bet gan viņa kolēģis un protežē psihoterapeits Džimijs. Jau gadu Džimijs apreibinājumos un sievietēs ir centies aizmirst savas sievas pēkšņo bojāeju autokatastrofā, vienlaikus graujot attiecības ar savu pusaugu meitu. Kādā no psihoterapijas sesijām paģirainais Džimijs neiztur un pārkāpj savas profesijas kodeksus, iesakot savai pacientei pamest vīru. Rezultāts izrādās negaidīti pozitīvs. Džimijs savu kolēģu nosodītās metodes izmēģina atkal. Rezultātu pārsteigts un baidoties zaudēt meitu, viņš pats sāk strauju atlabšanas ceļu, iedvesmojoties no pacientiem. Tomēr viņa meita šajā laikā ir satuvinājusies ar kaimiņieni Lizu, kuras visi dēli jau ir koledžā. Pie Lizas Džimija meita Alise jūtas daudz vairāk mājās nekā pie sava tēva. Slepeni viņa regulāri tiekas ar tēva kolēģi un karjeras mentoru Polu, kurš uz parka soliņa palīdz viņai tikt skaidrībā ar visām pusaudzes domām un emocijām pēc mātes nāves. Kas par iespēju 2001. gadā dzimušajai Indonēzijas izcelsmes jaunajai aktrisei uzspēlēt kopā ar savu 60 gadus vecāko kolēģi Fordu! Tomēr Džimija pārdrošās metodes drīz vien sastapsies ar pirmajiem šķēršļiem un izrādīsies, ka viss nemaz nav tik vienkārši.

Holivudas vitamīni

Uzliekot «Shrinking» stāsta premisas uz papīra, tiešām grūti ieraudzīt, kur tajā visā ir autoru solītā komēdija. Bet tur jau arī tas suns ir norakts! Uz visu drūmo autori piedāvā palūkoties viegli, vai pat par to pasmieties. Šāda attieksme vienmēr liek atviegloti uzelpot un aicina ieraudzīt gaišākos toņos dzīvi ne tikai uz ekrāna, bet arī pašiem savējo. Šāda attieksme no mūžīgajā Kalifornijas saulē tapušā «Shrinking» ir vairāk nekā veselīga mūsu pusgadu ziemeļu tumsā noturētajām dvēselēm un vieglā vitamīnu badā esošajiem ķermeņiem. Tas, kas nav veselīgs, ir jūtams gaumes trūkums no seriāla autoru puses.

Harisons Fords un Džeisons Sīgels. (Foto: Publicitātes foto)

Galvenās lomas atveidotājs ir arī viens no seriāla radītājiem un producentiem, «Kā es satiku jūsu māti» zvaigzne Džeisons Sīgels. Viņš noteikti pats savu atveidoto tēlu bija iecerējis tādu, kādu to redzam ekrānā. Sīgela atveidotā varoņa psihozās vai uzspēlēti komiskās izpausmes regulāri rada balagāna sajūtu šajā stāstā, kur mums pārējie autori tomēr cenšas likt iedziļināties smalkās emociju matērijās. Akmens metams arī «Shrinking» vizuālā izpildījuma dārziņā. Mēs vismaz dekādi esam izlutināti ar to, ka TV seriāli ne tikai var izskatīties, bet tiem ir arī jāizskatās ne sliktāk kā kino filmām. Jaunais «Apple TV+» seriāls apzināti vai nejauši ir izvēlējies doties pret straumi. Nekas īpaši cits kā runājošo galvu virtene mums netiek piedāvāts. Labi gan, ka šīs runājošās galvas lielākoties izspēlē šarmantus dialogus. Brīžiem pārlieku amerikāniskus vai banālus, bet kopumā labus. Ja galveno seriāla varoni gribas redzēt pēc iespējas mazāk, bet Harisons Fords ir vienkārši šarmants Harisons Fords, lai ko viņš darītu, tad seriāla dzirkstošāko benefici mums sniedz abu veču kolēģe Džesikas Viljamsas izpildījumā. Šādos tādos slavenos darbos jau viņa ir pazibējusi, bet šo dāmu ir vērts atcerēties. Viņas komiskums nāk ar aizrautīgu vieglumu, un viņas smiekli skan patīkami. Kontrastam viņa brīžiem tik vienkārši un patiesi arī prot skumt. Pēc šī seriāla Viljamsu gribētos uzskatīt par vienu no daudzsološākajām melnādainajām aktrisēm pie Holivudas horizonta.

«Shrinking» saviem skatītājiem galīgi nesniedz to, ko sākumā sola. Seriāla anotācija un nosaukums vēsta, ka šis stāsts būs balstīts psihoterapijā. Apmēram pēc noskatītas pirmās trešdaļas šī ilūzija izčākstē. «Shrinking» kļūst par situāciju komēdiju starp kolēģiem, kaimiņiem, draugiem, kuri visi maisās savā starpā, un psihoterapija kļūst tikai par blāvu fona dekorāciju. Vai šāda atkāpe no anotācijā pieteiktā ir pluss vai mīnuss? Katram pašam jāspriež. Seriāla autoriem tā noteikti bija vieglāk, jo viens ir uzrakstīt stāstu psihoterapijas klīnikā. Pavisam cita lieta – rakstīt par to, kā sabļaustās kaimiņi.

Vieglums īstajā brīdī?

Daudz interesantāk, nekā domāt par šī seriāla trūkumiem vai kvalitātēm, ir uzdot jautājumu – kāpēc tas ir kļuvis tik populārs un iemīļots? Tur ar vienu Harisonu Fordu būs par maz. Seriāls nav ne vizuāli ievērības cienīgs, nedz arī tā scenārijam piemīt kāda virtuoza kvalitāte. «Shrinking» ir ierindas seriāls, brīžiem pat pavirši nostrādāts. Tomēr tas, iespējams, piedāvā to, kas skatītājiem visā pasaulē šajā brīdī ir bijis vajadzīgs visvairāk – pieklājīgu aktieru ansambļa izpildījumā stāstu par mazo cilvēku visiem tik pazīstamajām problēmām, ar kurām vienkāršā veidā asociēties. Nekādi notikumi kosmosā vai sižetiski samežģīti stāsti.

Problēmas var būt smagas, «Shrinking» varoņiem tās brīžiem ir teju pat fatālas. Bet ko darīt? Pasmaidīsim par to visi kopā. Īpašs dziļums seriālā nav jāmeklē, bet, iespējams, faktā atļauties būt tik dzirkstoši viegliem arī ir rodams zināms autoru cilvēciskais viedums. Pie seriāla veidošanas darbojies komēdijseriālu «Dakterīši» un «Teds Laso» autors Bils Lorencs. Tomēr, visticamāk, tieši patlaban visā pasaulē gaisā ir kaut kas tāds, kas pieprasa vairāk viegluma un smieklu, lai kādas grūtības dzīve piedāvā. Un «Shrinking» trāpīja īstajā brīdī un īstajā vietā. Atklāti sakot, apvienojumā ar raiti uzrakstīto «Shrinking» stāstu, tas padara jauno seriālu par iedarbīgu medikamentu vieglākai dzīvošanai šajā pasaulē. Iespējams, tas dažreiz ir svarīgāk par filozofisku ideju caurstrāvotām pārdomām.

Atsauksmes

«The New York Times»

«Seriāls ir saistošs, kad runā par Harisonu Fordu, bet, atskaitot ainas ar viņa atveidoto Polu, kļūst mazliet garlaicīgi. Mūžīgā klaigāšana un varoņu savstarpējā atvainošanās no sērijas uz sēriju kļūst tik apnicīga, ka vienā brīdi sajūk: par ko viņi kliedz un kāpēc atvainojas.»

«Entertainment Weekly»

«Šis ir unikāls TV piedzīvojums, kura dialogos kopā sajaucas atziņas un domu graudi no psihoterapijas klasiķa Karla Gustava Junga un ar gaumi izspēlētu vēmekļu humors. Scenāristu spalvas kāts ir bijis ass un asprātīgs, piedāvājot mums vērtīgu un aizraujošu izklaidi.»