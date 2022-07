Dženifera Lopesa un Bens Afleks ieradušies medusmēnesi pavadīt Parīzē

Holivudas skaistais pāris manīts, sadevies rokās, kad ceturtdien mīlestības pilsētā devās uz restorānu “Le Matignon” vakariņās.

Romantiskās komēdijas “Precēsimies” (“Marry Me”) zvaigzne izskatījās bezgala skaisti sevis izvēlētajā sarkanajā kleitā, kas garumā sniedzās līdz zemei. Arī Bens līdzās sievai bija elegants, viņš bija tērpies pusnakts zilā uzvalkā.

Fotogrāfijās, kas nonākušas izdevuma “Daily Mail” rīcībā, šķiet, ka jaunais pāris medusmēnesī devies kopā ar Afleka meitām Violetu un Serafinu, kuras pasaulē nākušas aktiera pirmajā laulībā ar Dženiferu Gārneri.

Dženifera Lopesa medus blondās matu cirtas bija saņēmusi augstā mezglā un izvēlējusies neitrālu dekoratīvo kosmētiku.

Savu koptēlu latino dīva bija papildinājusi ar lieliem riņķu auskariem, sirsniņas formas kaklarotu un spožu rokassprādzi. Stilīgu akcentu vizuālajam tēlam piešķīra manikīrs, kuram dziedātāja un aktrise izmantojusi baltu nagu laku.

Paparaci Lopesu atpazinuši un nofotografējuši skatāmies ārā pa viesnīcas numuriņa logu vēl pirms došanās vakariņās uz restorānu.

Arī Afleks redzēts veramies ārā pa logu pirms iziešanas. Viņš šo brīdi izmantojis, lai uzsmēķētu savā pirmajā medusmēneša vakarā kopā ar sirdsdāmu.

Viens no mīlētākajiem Holivudas pāriem apprecējās aizvadītajā sestdienā Lasvegasā, sarīkojot klusu un intīmu laulību ceremoniju.

Laikraksta "The New York Post" izdevums "Page Six" pirmais ziņoja, ka ir saņēmis Nevadas štata Klārkas apgabala izdotu laulību licenci, kas liecina, ka Lopesa un Afleks ir apprecējušies. Par jaunumiem ziņoja arī slavenību vietne "TMZ".

Jau pēc dažām stundām faktu apstiprināja pati Lopesa, izsūtot īpašu e-pastu faniem, kuri pieteikušies jaunumiem viņas vietnē "On The JLo".

Lasvegasā abi apprecējušies, stāvot rindā pēc laulību licences kopā ar vēl četriem pāriem.

Līgavai mugurā bijusi "kleita no senas filmas", bet līgavainim - žakete no sava skapja.

"Mēs to izdarījām. Mīlestība ir skaista. Mīlestība ir laipna. Un izrādās, ka mīlestība ir pacietīga. Divdesmit gadu pacietīga," raksta Lopesa. "Tieši tas, ko mēs gribējām."

"Kad mīlestība ir patiesa, vienīgais, kas laulībā ir svarīgs, esam mēs viens otram un mūsu dotais solījums mīlēt, rūpēties, saprasties, būt pacietīgiem, mīlošiem un labiem vienam pret otru. Mums tā bija. Un vēl daudz vairāk. Labākais vakars mūsu dzīvē," raksta dziedātāja, kura e-pasta beigās parakstījusies kā Dženifera Linna Afleka.

Afleks un Lopesa, tautā dēvēti par "Beniferu", savas pirms 20 gadiem izjukušās attiecības atjaunoja pagājušajā gadā. Abi saderinājās šī gada aprīlī.

Pirmo reizi Afleks un Lopesa saderinājušies jau 2000. gadā, bet 2003. gadā pāris paziņoja par šķiršanos.

Šī gada februārī intervijā "People" slavenā dziedātāja un aktrise pastāstīja, ar ko atšķiras abu saikne no attiecībām pirms 18 gadiem.

"Tagad mēs esam vecāki, esam gudrāki, mums ir lielāka pieredze, mēs dzīvē atrodamies dažādās vietās, mums ir bērni, un visas šīs lietas mums ir jāapzinās," viņa sacīja.

Atgādināsim, ka Lopesai no bijušā vīra Marka Antonija ir šobrīd 14 gadus veci dvīņi, savukārt Afleka laulībā ar bijušo sievu Dženiferu Gārneri pasaulē nākuši trīs bērni.

Lopesa e-pastā faniem pauž, ka nu viņai ir brīnišķīga ģimene ar pieciem lieliskiem bērniem.