Interneta vietne "Īsta Krievija" (Truerussia.org), kas veidots pēc rakstnieka Borisa Akuņina, mākslinieka Mihaila Barišņikova un ekonomista Sergeja Gurijeva iniciatīvas, savu uzdevumu formulējis šādi: "Visu valstu krievi, apvienojieties pret karu!".

Pašlaik tā autoru un aktīvistu vidū ir Ludmila Uļicka, Andrejs Makarevičs, Oļegs Radzinskis, Leonīds Parfenovs, Tatjana un Sergejs Ņikitini.

Nesen šajā vietnē parādījās literārā rubrika, kurā tiks publicēti teksti par "jauno realitāti". Pirmais savu eseju publicēja Mihails Barišņikovs. Mākslinieks ārkārtīgi reti sniedz komentārus presei, bet krievvalodīgā resursā to vispār izdarījis pirmo reizi.

"Kas man ir īstā Krievija" - tāds ir viņa esejas nosaukums.

"Mana īstā Krievija šodien, kā gandrīz vienmēr, ir knapi dzirdama, bet tas nenozīmē, ka tās nav. Viņas klusā, glāsmainā balss, ko reiz dzirdēju kādā mazā Volgas pilsētiņā, uz kuru, uz savu dzimteni, mani veda mana mamma, es uzzinu, pat nodzīvojis gandrīz pusgadsimtu Rietumos. Tā ir dāsnuma, iecietības un, tā nu sanāca, piedodiet, pacietības balss."

Savu krievu mammu ar likteņu gribu Rīgā nonākušo, skatuves mākslinieks sauc par cilvēku, "kuram nepielipa padomju impēriskā ideoloģija un okupanta loma. Viņu saistīja latviešu dzīvesveids, viņa klausījās latviešu kora mūziku, gāja uz Vijas Artmanes izrādēm, pat nezinot latviešu valodu.

Un tad mamma uz visiem laikiem noteica manu dzīvi, kad aizveda mani uz baleta izrādi Rīgas Operas un baleta teātrī. Viņas vienkāršā cilvēka cildenums viņas likteņa dotajā skarbajā lomā man atklāja krievu tautas iekšējās balss un dziņu spēku. Miljoniem tādu cilvēku kā mana mamma nevarēja pazust. Tie ir. Viņi būs."

Mihails Barišņikovs raksta par to, ka krievu humānisms vienmēr pastāvējis pretēji impēriskajai varai. "Šis humānisms ir ne tikai pasaules iemīļotajā dzejā un mūzikā, bet arī pasaules nenovērtētajā krievu cilvēku iekšējā emigrācijā."

"Katram ir sava īstā Krievija, bet kopīga mums ir Krievijas nepatika pret impērisko. Mums impēriskais krievu gars ir izdomāta leģenda, bet tās trokšņainie veidotāji nav īsta Krievija," pārliecināts mākslinieks.

Barišņikovs skaidro, kas licis viņam publiski paust savu nostāju. "Aizbraucot no Krievijas pirms pusgadsimta, reti un klusi izteicos par politiskām tēmām. Ne jau tāpēc, ka man būtu bijis no kā baidīties, bet gan no mammas mantoto dabas īpašību dēļ.

Tomēr tagad esmu spiests uzstāties, lai palīdzētu tādiem cilvēkiem kā viņa iegūt balsi. Bučas un Irpeņas laikā iegūt savu īstās Krievijas balsi ir svarīgāk nekā jebkad agrāk."