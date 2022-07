"Viens no neaizmirstamākajiem glābšanas darbiem” - Taizemē no bedres izglābta ziloņu mamma un mazulis. VIDEO

Glābšanas pasākumos tika izmantots pacēlājs un racējs, bet trim cilvēkiem nācās veikt atdzīvināšanas pasākumus bezsamaņā esošajai ziloņu mātei.

Vienu gadu vecais zilonēns bija iekritis drenāžas bedrē ceļa malā Hhao Yai Nacionālajā parkā. Pēc parka darbinieku teiktā, ziloņu mamma sargāja savu mazuli, taču iekrita bedrē neilgi pēc tam, kad tika nomierināta.

Vispirms glābēji no bedres izvilka ziloņu mammu, izmantojot uz kravas automašīnas uzstādītu strēles pacēlāju. Tad trīs no glābējiem uzrāpās virsū lielajam dzīvniekam, lai veiktu sirds masāžu. Tikmēr racējs raka zemi, lai mazais zilonēns varētu izrāpties no slidenajiem dubļiem.

Zilonēns sāka zīst savu māti, kas drīz pēc tam jau bija atguvusi samaņu, un abi atgriezās savvaļā.

Glābējiem bija nepieciešamas vairāk nekā trīs stundas, lai pabeigtu operāciju.

"Bija neiespējami tikt pie mazuļa, kamēr māte atradās tuvumā, tāpēc mēs viņai iedevām trīs devas trankvilizatoru, bet viņa virzījās uz sava mazuļa pusi, līdz zaudēja samaņu un sasita galvu,” tā “Sky News” pastāstīja nacionālā parka veterinārārste Čananja Kančanasaraka, piebilstot, ka tas bija "viens no neaizmirstamākajiem glābšanas darbiem, ko esam paveikuši".