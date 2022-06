Šoferis iemūžina neomulīgu video, kur viņa Tesla tukšā kapsētā fiksē cilvēku

Klipā tika fiksēts informācijas paneļa displejs, kurā ar pārtraukumiem tā labajā pusē bija redzams gājējs, kas kustās dažādos virzienos.



Šoferis ar automašīnu lēnām pārvietojās pa kapsētu un ar telefonu turpināja filmēt apkārtni, lai parādītu, ka tur neviena nav.

Nesen soctīklos publicētajam video dots apraksts: "Šodien iznāca visi gari." Tas pārpublicēts sociālajā tīklā „Reddit”, kur guva plašu ievērību.

Vīrieša auto displejs tukšā kapsētā ziņoja par gājēju klātbūtni. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Šī nav pirmā reize, kad vīrieša automašīna fiksējusi mistiku.

Līdzīgu video no tās pašas kapsētas viņš internetā publicēja arī 2021. gada oktobrī. Toreiz nosaukums bija - "Laikam manai Teslai ir sestā maņa!"



Daudzi cilvēki jokoja par displejā redzamo noslēpumaino figūru, bet citi meklēja loģisku izskaidrojumu.



Enjoying_A_Meal brīdināja: "Ja jūs to vairs neredzat sadursmes noteikšanas ekrānā, tas nozīmē, ka tas tagad ir kopā ar jums automašīnā."



TheTurboToad teica: "Cerams, ka Teslām ir panikas un evakuācijas režīms."



RestaurantFamous2399 aprēķināja: "Zinot teslu. Tai ir ieprogrammēts tā darīt, kad auto atrodas netālu no kapsētas."



Englander580 piebilda: "Jā, kapsēta ir mākslīgā intelekta murgs, nav vajadzīgi īpaši spociņi, tie visi ir cilvēka auguma kapakmeņi un ziedi. Uh."



Un, sniedzot ticamu teoriju, Swedeshooters komentēja: "Šķiet, ka tas reaģē uz visām ziedu kompozīcijām."



Lai gan nav skaidrs, ar kuru Tesla modeli autovadītājs pārvietojas, visticamāk, tas ir Model 3, kas ir vispirktākais elektroauto pasaulē. Auto rokasgrāmatā ir norādīts, ka tā sadursmju novēršanas palīgfunkcijas ietver gājēju noteikšanu.



Vietnē paskaidrots: "Auto displejs sniedz vizuālus un skaņas brīdinājumus situācijās, kad Model 3 konstatē, ka pastāv liels frontālās sadursmes risks."

Model 3 uzrauga zonu, kas atrodas tā priekšā, vai tajā nav neviena objekta, piemēram, transportlīdzekļa, motocikla, velosipēda vai gājēja.



Kamera un sensori, kas saistīti ar brīdinājumu par sadursmi, ir paredzēti, lai jūsu braukšanas ceļā uzraudzītu aptuveno apgabalu līdz 160 metriem.



Nav skaidrs, kāpēc videoklipā mirgo ikona. Elektromobiļu ražotājs Tesla, kura izpilddirektors ir miljardieris Īlons Masks, transportlīdzekļus ražo kopš 2008. gada.