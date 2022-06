Etnomūzikas festivālā grupa "Auļi" pirmatskaņos Jāņu programmu

Klausītājus priecēs grupas no Latvijas, Igaunijas, Austrijas, Polijas un Madagaskaras. Festivāla otrajā dienā būs pasaules pirmatskaņojums – dūdu un bungu grupas “Auļi” jaunā Jāņu programma, kas top sadarbībā ar tuviem un tāliem viesmāksliniekiem un ļaus ielīgoties gaidāmajos vasaras saulgriežos.

Grupas “Auļi” jaunās programmas “Sit, Jānīti!” pasaules pirmatskaņojumu 18. jūnijā pieteiks spāņu mākslinieka Jordi NN radītās uguns skulptūras iedegšanas rituāls igauņu skaņu burvja Silver Sepp pavadījumā. Uguns skulptūras iedegšana ierasti ir viens no gaidītākajiem festivāla notikumiem. Šogad Jordi NN radītā vairāk nekā četrus metrus platā un piecus metrus augstā koka un metāla konstrukciju skulptūra veltīta brīvības un transformācijas tēmai un simbolizēs jaunu spēku iegūšanu pēc slikta posma.

Uguns skulptūrai košāk uzmirdzēt ļaus igauņa Silver Sepp muzikālais noformējums. Viņš ir dēvējams ne tikai par mūziķi, bet par īstu skaņu mākslinieku un varbūt pat skaņu burvi – viņš ievērību izpelnījies ar saviem unikālajiem, paštaisītajiem fantāzijas instrumentiem, kas nereti izgatavoti no otrreiz pārstrādātiem materiāliem. Silver Sepp ir radījis gluži patīkami skanošu instrumentu no naglām, spēlējis uz kanalizācijas caurulēm, velosipēda priekšējā riteņa, kā arī uz slēpēm. Viņš var likt iedziedāties jebkuram priekšmetam. Par to būs iespējams pārliecināties arī festivāla pirmajā dienā, kad viņš uzstāsies igauņu-latviešu dzejas samitā kopā ar dzejniekiem Guntaru Godiņu, Kristīnu Ehinu un Contra.

Tāpat festivāla apmeklētājus pārsteigs inovatīvais poļu dāmu trio “Sutari” ar rīvēm un nažu asināmajiem, pašmāju virtuozi “Arcandela”, muzikālā banda “Rahu the Fool”, tumšā folka un kantrī grupa “Juuk”, postfolka grupas “TKP” (Julgī Stalte, Ēriks Zeps un draugi), “Laiksne” un “Ududu”. Festivāla izskaņā gaidāms jaunums – etnodisko, kur Dīva Reiznieka un Kaspara Zaviļeiska vadībā tradicionālā mūzika savīsies ar mūsdienīgiem ritmiem.