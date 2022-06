Guntis Veits iesaka dāmām pievērst uzmanību savai ārienei. Citādi ar viņu neiepazīties

Pērn pēc gandrīz četru gadu attiecībām izjuka mūziķa Gunta Veita un par viņu 35 gadus jaunākās Elenas Kalickas attiecības. Abi saglabājuši labu savstarpējo kontaktu. “Dāma ir apprecējusies, bet ne ar mani,” pasmaida mūziķis.

Taujāts, vai ir jaunu attiecību meklējumos, mūziķis saka: viņa ikdiena ir gana aizņemta ar neskaitāmiem koncertiem un savu vaļasprieku – makšķerēšanu. “Ikkatru brīvu brīdi dodos pie ūdeņiem, kur aktīvi mētāju spiningu. Pie ezera ierodos jau četros no rīta un pavadu tur desmit stundas. Vasarā man, piemēram, vēl ir plānots izbrauciens uz Spāniju, kur domubiedru kompānijā ķersim samus. Jau sešpadsmit gadu ik vasaru turp lidoju samos,” stāsta Veits.

Tomēr kur iepazīties? Mūziķis atklāj veidu, kāds varētu būt risinājums vieglākai un nepiespiestākai komunikācijai. “Piemēram, Jāņi, Līgo pasākumi… Jaunais gads. Kad ir brīvāka gaisotne. Tad ir iedzerts kāds kokteilis un lielāka dūša no uzrunātājas puses, parādās drosme. Tad arī notiek negaidītas iepazīšanās. Nezinu kāpēc, bet dāmas baidās. Esmu dzirdējis par sevi viedokļus, ka es esot iedomīgs, bet tas tā nav,” paskaidro Guntis.

Taujāts par saviem standartiem, kādai jābūt viņa izredzētajai, mūziķis saka: “Lai es viņu vispār ieraudzītu, noteicošais ir izskats. Protams. Tas ir nešaubīgi! Esmu par to, ka sieviete vīrietim iekrīt acīs vispirms ar savu vizuālo tēlu. Pēc tam var domāt, kāda dvēsele. Kā tu vari zināt kaut ko par cilvēka dvēseli? Vispirms viņa ir jāierauga, tad jāparunā. No sarunas var saprast, vai ir klikšķis uz to sievieti vai nav. Bet pirmā – tā ir bilde! Dāmas, saņemieties!” nosaka Veits.

