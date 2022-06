Atrisinājies Māras Ķimeles un Operas skandāls

Runa ir par Džuzepes Verdi operas "Aīda" 1998. gada leģendārā iestudējuma, kā režisore bija Māra Ķimele, bet scenogrāfiju veidoja mākslinieks Ilmārs Blumbergs, atjauninājumu uz Latvijas Nacionālās operas un baleta skatuves.

Pirms vairākiem mēnešiem, kad parādījās ziņas par šādas izrādes tapšanu, Ķimele bija pamatīgi izbrīnīta, ka izrādes tagadējais iestudējums top, viņu par to pat neinformējot un nepiedāvājot iesaistīties radošajā procesā. Režisore gan apzinājās, ka viņai uz šo savu darbu nav juridisku tiesību un Latvijas Nacionālā opera un balets ar to var darīt jebko. Taču Māra Ķimele pauda bažas, ka atjaunotajā izrādē diez vai izdosies panākt to vērienu, kas bija oriģinālā.

Tagad "Aīdas" atjauninājums piedzīvojis pirmizrādi. Un kāds ir Māras Ķimeles secinājums pēc noskatītās izrādes? Vai viņas bažas piepildījās? “Ko lai saka – izrāde bija pavirša. Protams, nezinātāji to pat nepamanīja, bet es kā režisore zinu, kā mēs to veidojām, kādai tai vajadzēja izskatīties. Pieļauju, ka šādi pavirši atjaunojumi kādam noder, bet vispār jau žēl, ka tā rīkojas. Protams, lieliski saprotu Operas vadību, jo Opera taču saņēma to, uz ko tā cerēja, – izrāde tomēr bija apmeklēta, zāle pilna un publika priecīga. Bet man ir žēl, ka tas darbs nebija tāds, kādam tam bija jābūt, kāds tas tika izveidots,” žurnālam "Kas Jauns" teic Māra Ķimele, kas nupat par izciliem sasniegumiem teātra režijā un pedagoģijā godināta ar aktiera, režisora, pedagoga un skatuves mākslas teorētiķa Jēkaba Dubura vārdā nosaukto balvu.

Ja par izrādes "Aīda" atjauninājumu Ķimelei ir rūgtums, tad prieks ir par saviem audzēkņiem Kultūras akadēmijā. “Jaunieši ir ļoti labi un čakli. Es pat brīnos par tiem, kas apgalvo, ka mūsu jaunatne nekam neder. Es redzu pavisam ko citu. Es redzu ļoti enerģiskus, mērķtiecīgus un talantīgus jauniešus. Varbūt man ir paveicies!”