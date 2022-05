Gaidītākie mūzikas festivāli Eiropā 2022. gadā

Tomorrowland (Beļģija; 15.–17. jūlijs, 22.–24. jūlijs, 29.–31. jūlijs)

Tomorrowland, ļoti iespējams, ir pasaules lielākais un zināmākais elektroniskās mūzikas festivāls. Tajā ik gadu uzstājas pasaulslaveni EDM jeb elektroniskās deju mūzikas, dabstepa, hausmūzikas, tehno un transmūzikas izpildītāji. Šogad festivāls tiks aizvadīts trīs nedēļas nogalēs.

Festivālā uzstāsies: DIPLO, Martin Garrix, Armin van Buuren, Eric Prydz, Tiësto, Steve Aoki

Glastonbury (Apvienotā Karaliste; 22.–26. jūnijs)

Festivāls, kurā ikviens atradīs savai gaumei piemērotus koncertus no pasaules klases mūziķiem teju jebkurā žanrā. Daudzveidīgs ir ne tikai festivāla muzikālais piedāvājums, jo Glastonbury iespējams baudīt arī teātra izrādes, cirku, kabarē un daudzas citas mākslas izpausmes formas.

Festivālā uzstāsies: Billie Eilish, Kendrick Lamar, Paul McCartney, Charli XCX, Pet Shop Boys, Lorde

Mad Cool Festival (Spānija; 6.–9. jūlijs)

Vien 2016. gadā radīts, bet jau ļoti iecienīts festivāls Spānijā, Madridē. Šogad tajā uz skatuves kāps daudzas rokgrupas, kas radījušas neaizmirstamus hitus.

Festivālā uzstāsies: Metallica, The Killers, Kings of Leon, Imagine Dragons, Placebo, Pixies, Muse, twenty one pilots

Rolling Loud Portugal (Portugāle; 6.–8. jūlijs)

Ja uzskati sevi par repa fanu, noteikti esi dzirdējis par Rolling Loud, kas tiek dēvēts par pasaulē lielāko šim mūzikas žanram veltīto festivālu. Lai gan tā saknes meklējamas ASV, jūlija sakumā Rolling Loud tiks aizvadīts arī Portugālē, bet 1.–3. jūlijā – Nīderlandē.

Festivālā uzstāsies: A$AP Rocky, J. Cole, Future, Lil Uzi Vert, Ski Mask the Slump God, Rae Sremmurd, Trippie Red, Playboi Carti

Primavera Sound (Spānija, 2.–12. jūnijs)

Primavera Sound ir kļuvis par vienu no Eiropas apmeklētākajiem festivāliem. Kāpēc? Pirmkārt, tajā vienmēr ir lielisks mūziķu sastāvs dažādām gaumēm. Otrkārt, festivāls ir integrēts Barselonas urbānajā vidē. Treškārt, tas norisinās pusotras nedēļas garumā.

Festivālā uzstāsies: Nick Cave & The Bad Seeds, Massive Attack, Tyler, the Creator, Gorillaz, Tame Impala, Dua Lipa, Beck, Lorde

End of the Road (Apvienotā Karaliste, 1.– 4. septembris)

Vasaras izskaņā Dorsetā norisināsies End of the Road festivāls. Šo mūzikas festivālu raksturo mierīgāka gaisotne, un uz skatuvēm kāpj galvenokārt indīroka un folkmūzikas grupas/izpildītāji.

Festivālā uzstāsies: Pixies, Fleet Foxes, Khruangbin, Bright Eyes, Perfume Genius, Soccer Mommy