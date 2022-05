Leģendārajā klubā “Kursa” ar karstu ballīti un nakts koncertu svinēs koncertdārza “Pūt, vējiņi!” atklāšanu

Foto: Publicitātes

Klubs “Kursa” atrodas unikālā vietā — pašā jūras krastā un 60. gadu beigās atklāts reiz varenā zvejnieku kolhoza “Boļševiks” paspārnē. Ēka ir viens no spilgtākajiem padomju modernisma arhitektūras piemēriem, kas līdz šim brīdim saglabājusi autentisko, unikālo iekārtojumu un garu. Vārdi “varena un vērienīga” raksturo ne tikai Latvijā reiz bagātāko zvejas saimniecību “Boļševiks”, bet arī šim vakaram izvēlēto muzikālo programmu un mākslinieku sastāvu. Nakts gaitā uz skatuves kāps tādi roka un popmūzikas smagsvari kā Ainars Virga, Zigfrīds Muktupāvels, Andris Ērglis, Uldis Marhilēvičs & draugi. Atmiņu stāstos ar vakara viesiem dalīsies Latvijas mūzikas enciklopēdija, radio personība un ar Liepāju cieši saistītais Jānis Šipkēvics seniors.

Viens no vakara gaidītākajiem notikumiem būs grupas The HOBOS atgriešanās pie klausītājiem kopā ar vienmēr enerģisko solistu Ralfu Eilandu. “Apzinoties to, ka mēs jau izsenis esam tuvi draugi, kas vēlas vienoties aktīvā muzikālā lidojumā, esam nonākuši pie idejas sadarboties ar Ralfu Eilandu. Šobrīd ir svarīgi veidot jaunas draudzības, uzturēt esošās un atgādināt par tām, kas jau ilgi mums ir pietrūkušas,” uzsver grupas The HOBOS dalībnieki.

Jau no plkst. 22.00 laika gara noskaņas kultūras namā radīs vinila plašu meistari, kuri savu aktīvo darbību sākuši 80. gados — producents un TV seja DJ Eduards Švāns un viena no ekstravagantākajām personībām Latvijas mūzikā — DJ Roberts Gobziņš ar Purva āzi.

Pusnaktī dzīvās mūzikas sadaļu atklās viena no šī brīža pieprasītākajām pašmāju grupām — Carnival Youth. Grupa savā mūzikā apvieno melodiskumu un jauneklīgu melanholiju ar alternatīvā roka un indī mūzikas enerģiju. 10 gadu laikā apvienība ir izdevuši sešus albumu, pēdējos divus gadus pavadot latviešu kino mūzikas koncertprogrammas “Naivais ku-kū” paspārnē. Šogad Carnival Youth atgriežas pie oriģinālmūzikas un pašlaik aktīvi veido muzikālo materiālu jaunai programmai.

Pasākuma norises vietā darbosies bārs un kafejnīca, būs pieejamas uzkodas un atspirdzinājumi. Ieeja no 18 gadu vecuma. Kopā ar pieaugušu pavadoni — no 12 gadu vecuma.

Biļetes uz pasākumu nopērkamas interneta vietnē www.aula.lv. Uz pasākumu pieejamas divu veidu ieejas biļetes — standarta ieejas biļete un VIP ieejas biļete, kas sniedz īpašas priekšrocības. Pasākumam tuvojoties, biļešu cenas pieaugs. Ieeja pasākuma norises vietā no plkst. 22.00, norises ilgums: līdz rīta gaismai. Norises vieta: Klubs KURSA, Zvejnieku aleja 11, Liepāja. Pasākumu organizē: Klubs KURSA. Vairāk informācijas šeit.