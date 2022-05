FOTO: jaunā albuma laišanu tautās jestri nosvin pašmāju grupa "Sudden Lights"

Vienlaikus izziņots arī grupas trešā albuma koncertturnejas īpašais viesis - viens no daudzsološajiem Latvijas hiphopa jaunās paaudzes reperiem Zeļģis.

Kā norāda grupa, tad "albumā “Miljards vasaru” mūziķi ved cauri plašai emociju amplitūdai no saulainas nostaļģijas līdz elektrizējošai jaudai. Albums tapis grupas radošajās nometnēs tālu prom no pilsētas trokšņiem, to caurstrāvo sapņaina un nesteidzīga gremdēšanās notikumos, kurus gribētos piedzīvot atkal un atkal. Albumā apkopotas 10 dziesmas vasaras noskaņās, mēģinot tvert patīkamās sajūtas bezgalību".

Līdz ar albuma iznākšanu klajā nāk arī grupas jaunākais singls "Pāris neuzņemtu foto". Par dziesmu stāsta grupas solists Andrejs Reinis Zitmanis: ““Pāris neuzņemtu foto” ir, iespējams, visu laiku vasarīgākā "Sudden Lights" dziesma. Tā stāsta par divu cilvēku dzirksteļojošu mijiedarbību un par brīžiem, kurus, laikmetā, kad internetā nonāk gandrīz katrs mūsu solis, tomēr gribētos atstāt iemūžinātus nevis mūsu ierīcēs, bet gan atmiņās.”

“Šis ir sajūtu albums. Tajā esam mēģinājuši notvert mums īpašas sajūtas no mūsu bērnības un skaistākajām atmiņām, izmantojot tiešas vai netiešas atsauces uz dažādiem mūzikas stiliem. Mēs paši grupas lokā mēdzam šo albumu dēvēt par labo sajūtu restaurēšanas darbnīcu - ceram, ka šīs labās sajūtas mums izdosies nodot tālāk arī klausītājiem,” pauž grupas mūziķi.

Albuma programmu pilnā apmērā būs iespējams baudīt grupas koncertturnejā “Miljards vasaru”, kas norisināsies 17. septembrī Jelgavā, Melno cepurīšu balerijā, 23. septembrī koncertzālē “Valmiera”, 24. septembrī Liepājā, kultūras namā “Wiktorija”, savukārt tūres noslēgums ieplānots 8. oktobrī Rīgā, "Hanzas peronā".