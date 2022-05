Ukrainas pārstāvis Eirovīzijā pastāsta par savu dziesmu "Stefania" un karu

“Mēs parādam, ka ukraiņu kultūra un ukraiņu etniskais kods pastāv. Mūsu mērķis ir nest ukraiņu mūziku ne tikai Ukrainā, bet arī Eiropā, un Eirovīzija tam ir vislabākā platforma", stāsta "Kalush Orchestra" solists.

“Dziesma “Stefania” patiešām tika sarakstīta ilgi pirms kara, un tā bija veltīta manai mātei. Pēc tam, kad karš sākās, tā ieguva citu nozīmi. Tā ir kļuvusi patiešām tuva tik daudziem cilvēkiem Ukrainā, un tās aktualitāte ir pieaugusi," atklāj Psiuks.

“Kara otrajā vai trešajā dienā es izveidoju savu brīvprātīgo organizāciju. Mēs kopā palīdzam cilvēkiem atrast naktsmājas, transportu un medikamentus. Mēs palīdzam cilvēkiem no visiem Ukrainas reģioniem. Ikvienam, kam kaut kas nepieciešams. Un tas ir tas, ko mēs darām. Mums ir speciāls “Telegram” čats, kur cilvēki, kuriem nepieciešama palīdzība, var uzrakstīt, kāda palīdzība viņiem vajadzīga, un tā tiks sniegta.”

”Kalush Orchestra” solists Olehs Psiuks dziesmu "Stefania" sarakstījis par godu savai mātei. (Foto: EPA/Scanpix)

“Runājot par mēģinājumiem, tā kā mums ilgu laiku nebija iespējas sanākt kopā, tāpēc tagad, kad esam kopā, mēs mēģinām papildus. Bet, runājot par normālu dzīvi, 24. februārī tā būtībā tika atcelta.”

Psiuks arī komentē, ka Krievijas izslēgšana no Eirovīzijas dziesmu konkursa ir pamatota. “Krievijas izslēgšana no konkursa rāda, ka Krievijas pilsoņi, kuri, iespējams, saka, ka pilnībā nesaprot situāciju, to saprot un uzskata par sava veida zīmi, ka visa pasaule, Eiropa aizliedz viņiem piedalīties. Tam ir iemesls.”

“Es ļoti ceru, ka pēc mūsu uzstāšanās Eirovīzijas dziesmu konkursā ukraiņu mūzika būs vēl populārāka un dzirdamāka visur.”

Kā ziņots, Ukrainas grupa "Kalush Orchestra" otrdien, 10. maijā, izcīnīja ceļazīmi uz Eirovīzijas dziesmu konkursa finālu, kas norisināsies sestdien, 14. maijā.