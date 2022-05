"Visa Krievija ir nosmērējusies ar sūdiem." Krievu uzņēmējs Tiņkovs atklāti par Putinu un draudzību ar Peskovu

Rezultātā Tiņkovs aizbrauca no valsts un šobrīd atrodas Itālijā. Intervijā Dudjam viņš pastāstīja par dzīvi ar leikēmiju, draudzību ar Kremļa runasvīru Dmitriju Peskovu un to, ka lielākā daļa Krievijas lielāko biznesmeņu atbalsta viņa pretkara pozīciju (bet baidās to atklāti paziņot). Kā arī paskaidroja, kāpēc nekritizēja varu pirms kara.

Pirms pieciem gadiem arī intervijā ar Dudju, Tiņkovs kaismīgi aizstāvēja Putina valdību Krievijā un aicināja viņu kronēt par imperatoru, jo "šajā valstī nekāda demokrātija neiedzīvosies".

Tajā pašā laikā viņš norādīja, ka Putins personīgi ir atbildīgs par to korupcijas līmeni, kāds ir Krievijā.

Vaicāts, kas tagad ir mainījies, Tiņkovs saka, ka toreiz teiktais par Putinu kā imperatoru bijis domāts kā sarkasms. Lai gan viņš uzskata, ka krievi nav spējīgi ievēlēt valsts vadītājus, jo izvēlas, piemēram, 90. gadu bandītus.

Tiņkovs norāda, ka nav bijis viņa uzdevums kritizēt Putinu, viņš tikmēr nodarbojies ar biznesu, lai gan uzskata, ka iepriekš pietiekami atklāti izteicies par Krievijas prezidentu.

Tiņkovs atzīst, ka pēdējos gados par politiku neinteresējas un piekrīt, ka krievu politiskā ignorance zināmā vērā ir vainojama pie tā, kas šobrīd notiek Ukrainā.

"Protams, ka mēs visi esam pie šī vājprāta vainīgi. Mēs visi. Nosmērējās ar sūdiem. Viņš mūs nosmērēja," sacīja Tiņkovs.

Par draudzību ar Peskovsu uzņēmējs saka, ka šobrīd no tās neatsakās. Divas nedēļas pirms kara viņš runājis ar Peskovu kūrorta pilsētā Kabo San Lukas Meksikā.

"Neteikšu precīzus viņa citātus. Mēs runājām par situāciju. Pēc manas sapratnes visa Putina apkārtne ieskaitot Dmitriju Peskovu lieliski saprata, kas notiek. Es saprotu, ka viņi ir pret šo karu. To ir grūti nepamanīt. Pēc sejas, pēc formulējuma, pēc visa," sacīja Tiņkovs.

"Dima ir lielisks cilvēks. Es domāju, ka viņš netic tam, ko pats saka," pauda Tiņkovs. Uz žurnālista jautājumu, vai brīnišķīgs cilvēks var nodarboties ar tādu darbu, kā Dmitrijs Peskovs, Tiņkovs sacīja: "Es saprotu, par ko tu runā. (Nopūšas un domā) Bet kā viņš no turienes aizies?"

"Piecelsies un aizies," sacīja Dudjs. "Nu velns viņu zina. Tas ir viņa darbs. Es nezinu. Nedomāju, ka Dima kādu nogalina. Viņš ir tikai PR speciālists. Nu ko viņš var ietekmēt..." sacīja Tiņkovs, vēlāk piebilstot, ka Peskovs tomēr nav viņa draugs, drīzāk labs paziņa.