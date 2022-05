Šis bija cilvēks, kurš pēc paša Putina teiktā, izglābis viņu no ielu dzīves Ļeņingradā - tagad Sanktpēterburgā - un jaunības laikā bijis kā "mentors".

Anatolijs Rahlins, kurš savulaik teicis, ka ir Putina "otrais tēvs" un 11 gadus viņu trenēja, nomira 75 gadu vecumā 2013. gadā pēc pusgadsimta ilgas sportistu apmācības. Runāja arī, ka viņš izaudzinājis vairāk nekā 100 sporta meistaru.

"Mentors" tika uzaicināts uz privātām pusdienām Kremlī, Putinam nākot pie varas 2000. gadā - piecus gadus pirms viņa nāves, ko Krievijas diktators raksturoja kā "neaizstājamu zaudējumu".

Rahlins trenera karjeru sāka ar puišu treniņiem, bet vēlāk 2009. gadā kļuva par Krievijas sieviešu nacionālās džudo izlases galveno treneri.

Trenera nāves brīdī prezidenta mājaslapā ievietotajā līdzjūtības telegrammā Putins sacīja, ka viņu dziļi skumdinājusi Rahlina nāve un ka tā ir "liels, neaizstājams zaudējums mums visiem".

"Anatolijs bija spēcīgs, vīrišķīgs, gudrs un sirsnīgs cilvēks, viņu cienīja un mīlēja viņa kolēģi un draugi, un, protams, praktikanti, kuriem Anatolijs [Rahlins] bija īsts skolotājs un rūpīgs mentors sportā un dzīvē," sacīja prezidents.

Viņš piebilda, ka trenera piemiņa "mūžīgi dzīvos mūsu sirdīs".

Kā vēsta "The Moscow Times", Krievijas līderis nolika ziedus pie Rahlina kapa Sanktpēterburgā un pavadīja laiku, noliecis galvu, stāvot blakus bijušā trenera zārkam.

Grāmatā ar nosaukumu "Pirmajā personā. Sarunas ar Vladimiru Putinu" ("In the First Person. Talks with Vladimir Putin") pastāstīts, kā topošais prezidents iepazinās ar Rahlinu, dodoties uz cīņas klubu Ļeņingradā.

141 Foto Spilgtas ainas no Krievijas prezidenta un izslavēta mačo Vladimira Putina ikdienas +137 Skatīties vairāk

"Šī bija kopīga sporta halle, kas piederēja sporta biedrībai "Trud". Tur man bija ļoti labs treneris - Anatolijs Rahlins," sacīja Putins.

"Ja es nebūtu gājis sportot, es nezinu, kādu pagriezienu mana dzīve būtu veikusi," viņš teica, vēsta "Mirror".

"Anatolijs mani faktiski pasargāja no ielās esošo jauniešu grupu ietekmes. Atklāti sakot, situācija tur nebūt nebija laba."

37 Foto Putins Kremlī godina olimpiskos varoņus un nosvin daiļslidotājas Vaļijevas 16. dzimšanas dienu +33 Skatīties vairāk

Rahlins 15 gadus palīdzēja trenēt Putinu, sākot ar to brīdi, kad topošajam VDK pulkvedim un Krievijas vadītājam apritēja 13 gadi.

Viņu saistība bija tik tuva, ka nākamajā dienā pēc viņa inaugurācijas 2000. gadā Kremlis uzaicināja Rahlinu uz privātām pusdienām pie prezidenta, liecina togad publicētā publikācija "Vanity Fair".