Vladimira Putina ārstēšanas pārsteidzošās metodes - viņš guļas asins vannās

Vēzis, Parkinsona slimība, problēmas ar muguru... Izskan šādas versijas. Kas īsti ir ar Putinu, to zina tikai viņa daudzie ārsti un Dievs, taču fakts, ka Krievijas vadonis, uz kura sirdsapziņas ir tūkstošiem cilvēku nāves, izskatās arvien švakāks un švakāks.

Par to varēja arī pirms kāda laika pārliecināties video, kur Putins bija redzams, tiekoties ar Krievijas aizsardzības ministru Sergeju Šoigu. Varenais prezidents nepavisam neizskatījās varens, viņš sēdēja sakņupis, ar rokām pamatīgi iekrampējies galdā... To, cik vesels vai pareizāk – slims ir Vladimirs Putins, analizējuši daudzi žurnālisti, un vienu no apjomīgākajiem pētījumiem veikusi neatkarīgo žurnālistu apvienība "Projekts".