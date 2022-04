Dana Reizniece-Ozola badojas, bez ēdiena iztiekot līdz pat 14 dienām

Dana regulāri ievēro badošanās kūres un atslodzes dienas, kas ilgstot no astoņām līdz pat 14 dienām. Tiem, kuri vēlas šo metodi pamēģināt, Dana iesaka to darīt tieši pavasarī - tad organismu attīrīt ir vislabāk, jo vasara domāta tam, lai uzņemtu vitamīnus no svaigajām dabas un dārza veltēm.

"Mans plāns ir nodzīvot līdz 100 gadiem," saka eksministre Dana Reizniece-Ozola. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

“Šajā kūrē man plāns ir “noturēties” vismaz astoņas dienas. Optimums droši vien 14, bet skatīšos pēc sajūtām,” saka Dana un atklāj, ka viņa to nedara uz savu galvu, bet gan stingrā dietaloga Ata Tupiņa uzraudzībā. Eksperts ne tikai dod vērtīgus padomus, bet uzrauga, lai badošanās neaiziet par tālu: “Ir tāds brīdis, kad noķer sportisko azartu un ir grūti apstāties."

Uz jautājumu vai nav grūti izturēt badošanos, kad apkārtējie nododas ēdiena baudīšanai, Dana Reizniece-Ozola atbild, ka grūti ir tikai pirmos gadus. Taču, ja to praktizē jau regulāri, nav nekādu problēmu, kamēr citi ēd, iedzert kādu tēju. Tāpat viņa vērš uzmanību, ka tiem, kuri cer ar badošanos notievēt, var nākties vilties: “Ar badošanos svaru regulēt ir bīstami. Atkāpjoties no disciplīnas, vari ātrāk un straujāk atgūt iepriekšējo svaru un kļūt vēl apaļāks.”