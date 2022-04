Visu tēvu problēma: kas princim Viljamam sagādā lielākās grūtības, audzinot meitu Šarloti?

16 Foto Princese Šarlote ar brāli un vecākiem apmeklē princim Filipam veltīto dievkalpojumu Vestminsteras abatijā +12 Skatīties vairāk

Neraugoties uz to, ka princis Viljams ir nākamais Lielbritānijas karalis, viņš nav pasargāts no ikdienas grūtībām, pildot tēva lomu. It īpaši, ja runa ir par princeses Šarlotes audzināšanu!

Sešus gadus vecā Šarlote ir Kembridžas hercoga un hercogienes vienīgā meita. Ja Ketrīnai meitas audzināšana padodas viegli, tad Viljamam nereti rodas problēmas. Pirms dažiem gadiem princis žurnālistiem atzinās, ka viņam esot grūti nodrošināt, lai meitai būtu kārtīgs matu sakārtojums, - raksta žurnāls “Marie Claire”. “Nekad nemēģiniet uztaisīt [savai meitai] zirgasti. Tās ir šausmas!” – par savām tēva grūtībām pajokoja Kembridžas hercogs. Toreiz līdzās vīram bija Ketrīna, kura tūlīt pat reaģēja uz viņa teikto: “Bet tu esi pamēģinājis sapīt bizi? Tas ir vēl sarežģītāk.” Uz to princis atbildēja, ka zirgastes sasiešana jau pārsniedz visas viņa spēju robežas. Viljams arī atzīmēja, ka viņam bija jānoskatās dažas pamācības vietnē YouTube, pirms viņš iemācījās izveidot visvienkāršāko meiteņu frizūru.

Interesanti, ka ģimenē Viljams meitu dēvē jaukā mīļvārdiņā. Viņš Šarloti sauc “mignonette”, kas tulkojumā no franču valodas nozīmē “gracioza un mīļa”. Savukārt Ketrīna meitu sauc par Lotiju, kas ir populārs saīsinājums no vārda Šarlote.

Mīlīgi un pat smieklīgi vārdu saīsinājumi Kembridžu ģimenē nav nekas neparasts. Īsi pēc vecākā dēla prinča Džordža nākšanas pasaulē puisēns tika pie iesaukas PG Tips. Šis gan ir populārs britu tējas zīmols. No sākuma vecāki runājot piesauca tikai dēla iniciāļus PG (pī džī), bet vēlāk pievienoja arī “Tips”. Princis Viljams savulaik Ketrīnu dēvēja par “hercogieni Dūlitlu”, šādi atsaucoties uz Bernarda Šova populārākās lugas “Pigmalions” galveno varoni Elīzu Dūlitlu. Princis ir sievu pavilcis uz zoba arī viņas skaisto biezu matu dēļ un salīdzinājis tos ar grīdas mazgāšanas mopu.

Arī Ketrīna nav palikusi parādā. Viņa Viljamu nosaukusi par “ļoti plikgalvainu” un “Princi Plikpauri”. Reizēm Kembridžas hercogiene vīru dēvē arī par “Lielo Villiju”. Ja kādam no malas šīs iesaukas var šķist pat aizskarošas, tad jāatzīmē, ka Kembridžiem cieņā ir melnais humors, un ar šiem jokiem viņi nekādi viens otru neaizskar. Viņi par šādām savstarpējām mīlīgām zobgalībām pavisam noteikti neapvainojas.