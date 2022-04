"Es biju vannā": Dženifera Lopesa pastāsta, kā saņēmusi bildinājumu

10 Foto Dženifera Lopesa un Bens Afleks 2022. gada 13. aprīlī +6 Skatīties vairāk

To, ka pāris, iespējams, gatavojas kāzām, fani sāka nojaust, kad Dženifera Lopesa bija redzēta sabiedrībā ar briljanta gredzenu uz sava zeltneša. Pavisam drīz pēc šo paparaci fotogrāfiju nonākšanas atklātībā dziedātāja apstiprināja runas par saderināšanos. Ar šo vēstījumu viņa padalījās savā portālā "On the JLo". Video fragmentā viņa tuvplānā parāda saderināšanās gredzenu ar lielo zaļo briljantu. Dziedātāja nespēja valdīt jūtas un atzina, ka ir ļoti saviļņota. “Tu esi ideāls!” – izteicās Dženifera, šādi apstiprinot pielūdzēju runas par gaidāmām kāzām.

Savukārt nesen dziedātāja pastāstījusi, kādos apstākļos noticis bildinājums: “Sestdienas vakarā biju savā mīļākajā vietā uz zemes – vannā ar putām. Un tad ienāca mans mīļotais, nometās uz viena ceļa un mani bildināja. Bens paņēma gredzenu un teica: ‘Vai tu mani precēsi?’.”

“Viņš mani tik ļoti pārsteidza, ka es kādu laiku nevarēju neko pateikt. Es tikai skatījos viņam acīs, smaidīju un raudāju reizē. Es nezināju, kā apzināties faktu, ka pēc 20 gadiem tas notiek atkal. Bens satraucās un jautāja: ‘Vai tas ir jā?’, un es uzreiz izsaucos: jā, jā, protams, tas ir jā!!!” - atklāj dziedātāja.

“Es smaidīju un asaras tecēja pār manu seju, un es jutos neticami laimīga. Apstākļi nebija ārkārtīgi īpaši, bet man tas bija pats romantiskākais, ko es jebkad varētu iedomāties.

Vienkāršs kluss sestdienas vakars mājās un divi cilvēki, kuri sola vienmēr būt viens otram līdzās. Divi ļoti laimīgi cilvēki, kuri ieguvuši otru iespēju patiesai mīlestībai,” savu aizkustinošo stāstu noslēdz Dženifera Lopesa.

Lieki piebilst, ka fani bija sajūsmā par šiem jaunumiem un sirsnīgi apsveica Dženiferu, vēlot viņai daudz mīlestības. Tiesa, ne visi bija tik optimistiski noskaņoti. Netrūka arī tādu pielūdzēju, kas izteica bažas par šī pāra kopdzīves noturību Afleka rakstura īpatnību dēļ. “Esmu saviļņota par J.Lo [Dženiferu Lopesu], es viņu dievinu! Man tikai ir bail par Benu. Es viņam neuzticos. Baidos, ka viņš joprojām ir nenobriedis,” laikraksts “The Sun” citē kādas interneta lietotājas rakstīto.

“Bens Afleks slikti izturējās pret J.Lo, kad viņi bija [pirmoreiz] saderinājušies. Tāpēc jau viņi toreiz izšķīrās,” piebilst otra fane.

Trešā norāda: “Bens Afleks lika Dženifera Gārnerei iziet cauri ellei, un tad pēc šķiršanās vainoja viņu un bērnus savās alkoholisma problēmās.”

“Tas, ka viņš tagad ir saderinājies ar Dženiferu Lopesu nenozīmē, ka mēs par to aizmirsīsim.”

Lopesa un Afleks bija kopā pirms 20 gadiem. Pirmo reizi viņi saderinājās 2002. gada novembrī. Pāris jau bija nolicis kāzu datumu, kam bija paredzēts notikt 2003. gada 14. septembrī. Četras dienas pirms svinībām viņi tās pārcēla, aizbildinoties ar “pārlieku mediju uzmanību”. 2004. gada janvārī Dženifera un Bens pieņēma galīgo lēmumu iet šķirtus ceļus un saderināšanos atsauca.

Vairākus gadus vēlāk Lopesa izteicās, ka Bena nespēja tikt galā ar preses uzmanību bijis viens no iemesliem, kāpēc viņi izšķīrušies, un šo attiecību beigas raksturoja kā “pirmās īstās sirdssāpes”, lai gan dziedātājas pagātnē jau bija divas šķirtas laulības ar Odžani Noa (1997-1998) un Krisu Džadu (2001-2003) “Es domāju, ka citā reizē, citā laikā, kas zina, kas varēja notikt,” par tolaik izirušajām attiecībām ar Afleku izteicās Lopesa.

