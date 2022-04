Nedēļas jaunumi "Tet+" - komēdija par sarkanu milzu suni, dokumentāli meistardarbi un Zirnekļcilvēka jaunie piedzīvojumi

Milzu suns un milzu piedzīvojums

Emīlija atrod mazu, sarkanu kucēnu un nosauc to par Klifordu. Meitenei pat sapņos nerādās, cik liels viņš pēkšņi izaugs.

Kamēr mamma ir prom komandējumā, Emīliju pieskata viņas smieklīgais tēvocis Keisijs. Kucēns vienā mirklī ir kļuvis par lielu mazajam Ņujorkas dzīvoklim, un par viņu uzzina uzņēmums, kurš nodarbojas ar ģenētiskiem eksperimentiem. Lai nosargātu sunīti, viņus gaida milzīgs piedzīvojums...

Kas viņš īsti bija?

"Neredzamais Pilots" ("The Invisible Pilot") ir stāsts par šķietami laimīgu vīru un tēvu, kurš 1977. gadā negaidīti nolēca no tilta, neraugoties uz šķietami laimīgo mājas dzīvi un ienesīgo pilota karjeru.

Arkanzasas mazpilsētas, kurā vīrietis dzīvoja, kopiena meklē viņa ķermeni, kamēr ģimene un draugi meklē atbildes, kāpēc tā notika. Gadiem vēlāk atklājas noslēpumains stāsts, kas saistīts ar hipnozi, slepenām identitātēm un dubulto dzīvi ar bīstamām misijām un likumu pārkāpšanu. Un tas ir tikai sākums…

Saikne, kas vieno mātes

Divas sievietes sastopas slimnīcā, kur abām tūdaļ gaidāmas dzemdības. Abas ir vientuļas un stāvoklī palikušas nejauši.

Dženisa, sieviete pusmūžā, to nenožēlo un ir sajūsmā par bērniņu. Savukārt pusaudze Ana ir nobijusies un nožēlo lēmumu kļūt par māti. Dženisa cenšas viņu iedrošināt, kamēr abas staigā pa slimnīcas gaiteņiem. Saikne, ko topošās mātes izveido šajā brīdī, kļūst ļoti cieša, nes sarežģījumus un izmaina viņu dzīves.

Zirnekļcilvēks multiversā

Pirmo reizi Zirnekļcilvēka filmu sērijas vēsturē mūsu draudzīgā apkaimes varoņa maska ir noņemta, un viņš vairs nespēj nošķirt savu parasto dzīvi no riskantajām supervaroņa gaitām.

Jaunajā Zirnekļcilvēka sāgas filmā, kas gan īstenībā ir arī vienas triloģijas noslēgums, liela nozīme pievērsta tā sauktajam multiversam – paralēlajām realitātēm, citām pasaulēm un galaktikām, kurās kā zivs ūdenī, šķiet, jūtas vien šīs kinopasaules veidotāji un viņu tēls Doktors Streindžs. Un šis Benedikta Kamberbača atveidotais tēls sarūpē visai pasaulei pamatīgu ķezu - izpildot Pītera Pārkera vēlmi, lai visi aizmirst, ka viņš ir Zirnekļcilvēks, rada pārrāvumus multiversā, ļaujot no citām realitātēm mūsējā iegriezties ļaundariem, ar kuriem iepriekš cīnījušās citas Zirnekļcilvēka “versijas”. Tā nu te ierodas gan Džeimija Foksa atveidotais Elektro, gan Alfrēda Molinas tēlotais doktors Astoņkājis, gan Zaļais Goblins, kurā atpazīsim Vilemu Defo. Bet Pītera Pārkera jeb mūsu draudzīgā apkaimes varoņa Zirnekļcilvēka lomā jau sestajā filmā redzams jaunais Holivudas talants Toms Holands.

Kā smej Holands, sākotnējā ideja par multiversu esot bijis tikai joks. “Saprotiet, tā bija viena no tām lietām, kad visi saka – hei, vai tas nevarētu būt jautri? Un producents Kevins Faidžī noteica: “Jā, tas tiešām BŪTU jautri. Kāpēc lai mēs to neradītu?” Es noņemu cepuri mūsu neatkārtojamo radošo prātu priekšā. Brīnos, kā to visu varēja paveikt. Ne tikai izdomāt, bet sakārtot arī visu loģistiku – panākt, ka šajā filmā piedalās vecie varoņi, visu saplānot, ņemot vērā pārvietošanās problēmas, kovidierobežojumus. Nebija viegli, bet visi salika galvas kopā, un rezultāts ir gatavs!”

Atvadas no cietuma

Par filmu "Uz neredzīti, Brasa" tās veidotājs Ivars Zviedris šogad "Lielajā Kristapā" saņēma balvu kā labākais dokumentālās filmas režisors.

1905. gadā celtais Brasas cietums tagad tiek slēgts kā novecojis un modernajām prasībām neatbilstošs. Ieslodzītie tiek pārcelti citur. Kas valstij viens lēmums, indivīdiem dzīves pavērsiens. “No mājām braucu prom,” saka kāds, kurš Brasā pavadījis pusi sava mūža. Pašu rokām viņi iznīcina savu veco sadzīvi, spriež par agrākiem laikiem, iepazīstina ar cietuma dzīvi un likumiem. Tam visam būtu jāmainās – hodku, zeku un šmonu pasaulē tagad ienāks tādi vārdi kā “integrācija”, “adaptācija”, “modernizācija”. Taču tam līdz galam netic pat darbinieki. Filmas varoņi savā dzīvē atkal ir robežas priekšā – kurš no vecā uz jauno, kurš no ieslodzījuma uz brīvību.

