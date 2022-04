Kā Kevins Federlains reaģē uz ziņu, ka Britnijai Spīrsai gaidāms trešais bērns?

Britnija Spīrsa un Sems Asghari šā gada 10. aprīlī Losandželosā. (Foto: BENS / BACKGRID/ Vida Press)

Laulībā ar Kevinu Federlainu amerikāņu dziedātāja Britnija Spīrsa pirmo reizi kļuva par māmiņu. Šajās attiecībās pasaulē nākuši abi viņas dēli – Šons Prestons (16) un Džeidens Džeimss (15). Pirmdien ar “Instagram” palīdzību Britnija pavēstīja priecīgus jaunumus - ka ir mātes cerībās -, un daudzas slavenības, kā arī dziedātājas bijušais vīrs ir reaģējuši uz šiem jaunumiem.

Britnija pavēstījusi, ka viņai būs trešais bērns, kurš būs pirmais kopīgais mazulis ar Semu Asghari, ar kuru popzvaigzne, iespējams, nesen slepeni salaulājusies. Savā “Instagram” ierakstā Britnija Semu dēvē par savu vīru.

Ziņa par gaidāmo ģimenes pieaugumu seko piecus mēnešus pēc tam, kad noslēgusies tiesas prāva un Britnija atbrīvota no 13 gadus ilgušās tēva aizbildnības. Šo gadu laikā Džeimijs Spīrss pilnībā kontrolēja meitas dzīvi: kā finanses, tā arī privāta rakstura jautājumus. Viņš aizliedza meitai precēties un vēlreiz kļūt par māti. Popzvaigznei obligāti bija jālieto kontracepcijas līdzekļi. Par to dziedātājā pati paziņoja aizvadītā gada vasarā, kad šo garo gadu gaitā pirmo reizi publiski saņēmās runāt par aizbildnības gados piedzīvoto un to, kādas ir tēva prasības.

Priecīgos jaunumus par gaidāmo bērnu Britnija paziņoja pirmdien (11. aprīlī) savā “Instagram” kontā. Viņa vēstīja, ka grūtniecība pašai nākusi kā pārsteigums. Pirms brīvdienām Britnijai izdevies nokristies svarā, bet tad vēders kļuvis apaļīgāks. Vīrs pajokojis, ka viņa esot “stāvoklī ar ēdienu”, bet tad dziedātāja nolēmusi veikt grūtniecības testu un tas izrādījies pozitīvs. Atgādināsim, ka vēl decembrī, jautāts par svētku brīvdienu plāniem, Sems Asghari izteicās, ka abi ar Britniju plānojot pastrādāt pie bērna ieņemšanas. Pērn, kad vēl risinājās tiesa, Britnija neslēpa, ka sapņo par vēl vienu mazuli.

Ziņu par topošās māmiņas statusu ar sajūsmu uztvēruši kā fani, tā slavenie draugi. Viņu vidū ir arī sabiedrības dāma Parisa Hiltone, kura pati cenšas tikt pie sava pirmā bērna. Parisa pie Britnijas ieraksta komentējusi: “Apsveicu, māšel!! Esmu tik saviļņota par tevi!! Mīlu!!”

Amerikāņu TV personība Endijs Koens pie ziņas pievienojis emociju zīmes ar aplaudējošām rokām un sirsniņu.

Amerikāņu modele Tesa Holideja ierakstījusi: “Akkkkk, mans dievs, tik laimīga par tevi!!”

Slavenību trenere Kelsija Vellsa: “Kooo?? Apsveicu, karalien!!”

Sirsnīgus apsveikumus nosūtījusi arī aktrise Hloja Beilija un modeles Brūksa Nadere un Žizele Oliveira. Apsveicis topošo māmiņu ir arī modes zīmols “Boohoo”. “Apsveicam, Britnij!” – raksta tā pārstāvis.

Reaģējis ir arī dziedātājas bijušais vīrs Kevins Federlains. Viņš gan nav savas domas izteicis komentāros pie dziedātājas ieraksta, bet savu vēstījumu nodevis ar personīgā advokāta Marka Vinsenta Kaplana palīdzību. Runājot pa tālruni ar “NBC News” Kaplans sacīja: “Kevins ir informēts par Britnijas “Instagram” ierakstu. Viņš novēl visu to labāko laimīgai, veselīgai grūtniecībai, un apsveic viņu un Semu Asghari, kad viņi ar saviļņojumu gaida, kad kopā kļūs par vecākiem.”

Bijušais dejotājs Kevins Federlains un Britnija Spīrsa bija precējušies divus gadus (2004-2006). Britnija tolaik pieprasīja šķiršanos, norādot uz nesamierināmām atšķirībām.

Federlains ir vēl četru bērnu tēvs. Divi nākuši pasaulē pirms kāzām ar Britniju (otro bērnu viņa iepriekšējā partnere gaidīja, kad dejotājs jau satikās ar Spīrsu) un divi dzimuši viņa nākamajā laulībā ar volejbolisti Viktoriju Prinsu. Federlains kopumā ir sešu bērnu tēvs.