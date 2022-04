Maija beigās Latvijā viesosies poproka apvienība "OneRepublic"

"Stop and Stare", "Counting Stars", "Secrets", "Good Life", "Wanted", "I Lived", "If I Lose Myself", "Rescue Me", "Kids" un "Apologize" izpildītāji 18. maijā uzstāsies Žalgira arēnā Kauņā, 20. maijā – Arēnā Rīga un 21. maijā – Saku hallē Tallinā.

Bobe.me kopā ar koncertu organizoriem izsludina konkursu Igaunijas, Latvijas un Lietuvas grupu vidū par iespēju uzstāties pirms visiem trim "OneRepublic" koncertiem. Sākotnējo atlasi veiks Baltijas mūzikas industrijas profesionāļi un bobe.me, taču gala lēmumu pieņems "OneRepublic" menedžments.

Visām muzikālajām apvienībām, kuras ieinteresētas šādā unikālā iespējā, jāapmeklē bobe.me, kur ir plašāka informācija par pieteikšanās kārtību.

Pieteikumu pēdējais pieņemšanas datums ir šī ceturtdiena - 14. aprīlis.