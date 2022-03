Karaliene Elizabete II ir "lieliskā garastāvokli", neraugoties uz apgalvojumiem, ka pārvietojas ratiņkrēslā

Karaliene ir lieliskā noskaņojumā, pat neraugoties uz “apgrūtināto kustēšanos”, apliecinājis viņas biogrāfs. Roberts Hārdmens apgalvo, ka Viņas Majestāte ir tikpat enerģijas pilna kā vienmēr, lai gan nesen izskanējušas ziņas, ka viņai pilī lielā mērā jāpaļaujas uz ratiņkrēsla izmantošanu.

Sarunā ar “GB News” jaunās grāmatas par karalienes dzīvi autors Hārdmens sacīja: “Pārvietošanās šobrīd ir problēma… Viņai ļoti tuvi cilvēki ir man pastāstījuši, ka viņa ir ļoti labā noskaņojumā, ar tikpat asu prātu un entuziasmu, kā vienmēr.”

Roberts Hārmens. (Foto: David Hartley/Shutterstock/ Vida Press)

“Taču, tuvojoties 96. dzimšanas dienai, nenovēršama kļūst pārvietošanās problēma un tam līdzi nākošā cieņa. Manuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgi.”

“Viņa ir karaliene. Viņa vēlas, lai citi redz viņu kā karalieni. Viņa vēlas izskatīties titulam atbilstoši.”

Karaliene Elizabete II šā gada februārī, dodoties prom no Sandringemas, kas ir viņas oficiālā rezidence Norfolkas grāfistē. (Foto: CAMERA PRESS/ROTA / Vida Press)

Roberts Hārdmens ir jaunās grāmatas “Queen of Our Times: The Life of Elizabeth II” autors.

Karaliene personīgi rakstniekam piešķīrusi retu piekļuvi parasti privātajiem karaliskajiem arhīviem Vindzoras pilī, lai palīdzētu viņam darbā.

Aizvadītā gada rudenī karaliene pirmo reizi 20 gadu laikā redzēta pārvietojamies ar spieķi. 2003. un 2004. gadā viņa kādu laiku izmantoja spieķi, kad atguvās pēc ceļgala operācijas, taču tagad to lieto atbalstam, kas nav saistīts ar atlabšanu pēc medicīniskām manipulācijām. (Foto: CAMERA PRESS/ROTA / Vida Press)

Hārdmena komentāri par valdošā monarha pārvietošanās grūtībām un ratiņkrēsla izmantošanu sekojuši dažas dienas pēc tam, kad britu aktieris un TV personība Kristofers Biginss programmā “GB News” atzina, ka viņam kāds uzticams ziņu avots pastāstījis, ka mājās Elizabetei II lielā mērā esot jāpaļaujas uz ratiņkrēslu.

Sarunā ar “GB News”, aktieris, kurš ir labos draugos ar vairākiem karaliskās ģimenes pārstāvjiem, izteicās: “Esmu dzirdējis, ka iemesls, kāpēc viņa nerīko daudz pasākumu, ko varētu un tos atceļ, ir tāds, ka viņa ir ratiņkrēslā.”

Roberts Hārdmens sarunā ar Kornvolas hercogieni Kamillu. (Foto: CAMERA PRESS/ROTA / Vida Press)

“Viņa nevēlas, lai kāds viņu redzētu šādi, viņa ir ļoti lepna. Viņa ir mūsu visu laiku izcilākais monarhs. Tas ir ļoti skumji un es ceru, ka viņa varēs piedalīties savas [valdīšanas] jubilejas svinībās.”

Ratiņkrēslā savulaik nonāca arī karalienes Elizabetes II māsa princese Mārgareta. Kad tika svinēta Karalienes Mātes 101. dzimšanas diena, daudzus šokēja princeses atrašanās ratiņkrēslā.

Izskanējusi informācija, ka Viņas Majestātes personāls nevēlas, lai karaliene atkārtotu savu māsu, kura bija redzama publiski ratiņkrēslā sešus mēnešus pirms došanās mūžībā.

Kāds no karaļnama izteicies: “Šī ir biedējoša vīzija, ko karaliene neatceras ar prieku.”

Karalienes mātes pāžs stūma ratiņkrēslu un novietoja princesi Mārgaretu tieši gaidošo mediju pārstāvju priekšā. Mārgareta bija pazīstama ar savu allaž eleganto un šiko izskatu, ko bija saglabājusi, arī jau esot krietni pāri pusmūžam. Pasaule nekad nebija redzējusi viņu šādu.

Karaliene Māte savā 101. dzimšanas dienā līdzās jaunākajai meitai princesei Mārgaretai. (Foto: Vida Press)

Kāds, kurš atceras notikušo, izdevuma “Daily Mail” reportierim izteicies sekojoši: “Tas bija briesmīgi. Šiem bija jābūt Karalienes Mātes svētkiem, bet vienīgais, ko visi redzēja, bija izdziestošā princese Mārgareta.”