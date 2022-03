Ko Megana Mārkla neēd darbdienās, bet brīvdienās atļaujas?

Saseksas hercogiene Megana ievēro netipisku diētu. Kā apliecina zinātāji, īpašais uztura plāns prinča Harija mīļotajai sievai palīdz saglabāt vēlamo figūru un labu garastāvokli. Vēl aktrises karjeras gados Mārkla sevi dēvēja par gardēdi. Viņa veidoja pati savu blogu "The Tigg", kurā dalījās ar iemīļotākajām ēdienu receptēm. Viņa tās publiskoja arī savā “Instagram” kontā.

Hercogienes Meganas ēšanas paradumi aizvien interesē daudzus interneta lietotājus. Portāla "Barbend" veiktajā pētījumā secināts, ka no visām zināmajām karaļnama pārstāvju diētām Meganas uztura plāns ierindojas otrajā vietā popularitātes ziņā, vien atpaliekot no Kembridžas hercogienes Ketrīnas diētas. Par prinča Harija sievas iecienītākajiem ēdieniem interneta meklētājā interese izrādīta aptuveni 13 000 reižu viena gada laikā.

Zināms, ka Megana dievina avokado un “kale” kāpostu čipsus. Viņai garšo arī zivju tako, savukārt vīram Megana labprāt gatavo vistu pēc īpašas filipīniešu receptes. Saglabāt labu pašsajūtu un lielisku fizisko formu Meganai palīdz neierasts uztura režīms. Viņa darbadienās izvairās no produktiem, kas satur glutēnu, kā arī neēd gaļu. Piecas dienas nedēlā Megana attiecīgi ievēro vegānu diētu. Savukārt nedēļu nogalēs viņa atļaujas ēst to, ko liegusi sev iepriekšējās dienās. “Darbadienās es cenšos ēst vegānisku pārtiku, bet pēc tam nedēļu nogalēs atļaujos ko vairāk,” 2015. gadā kādā no intervijām atzina Megana.

Grāmatas “Finding Freedom” autori Omids Skobijs un Kerolaina Duranda, kas grāmatu sarakstījuši sadarbojoties personīgi ar Saseksas hercogiem, norāda, ka Megana galveno uzmanību pievērš dienas pirmajai ēdienreizei un cenšas ievērot visus populārākos veselīgas ēšanas ieradumus. Viņa no rīta izdzer glāzi karsta ūdens ar citronu, ēd auzu pārslu putru ar banānu un agaves sīrupu. Tas viņai palīdz uzņemt enerģiju visai turpmākajai dienai. Aktrises karjeras gados Meganai vienmēr līdzi bijusi dabiska zaļā sula, kas palīdzējusi atgūt enerģiju, kad tās līmenis nokrities. Viņa devusi priekšroku veselīgajam dzērienam, nevis kofeīna alternatīvai.

Uztura režīms, kurā darba dienās nav iekļauts glutēns un gaļa, palīdz Meganai saglabāt ādu labā stāvoklī, kā arī ilgāk uzturēt enerģijas līmeni. Darba dienās viņa labprāt ēd kvinoju ar dārzeņiem. Savukārt brīvdienās atļaujas zivju tako un vistas gaļas ēdienus. Pastāv viedoklis, ka romantisko attiecību sākumposmā Megana un Harijs daudz laika pavadījuši, mājās kopīgi gatavojot ēdienus.