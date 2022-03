"Putins ir slepkava!" - Mārtiņš Vilsons paziņo, ka Krievijā vairs nefilmēsies

Devītajā dienā, kopš Krievijas karaspēks iebruka Ukrainas valsts teritorijā, par nežēlīgo asins izliešanu Mārtiņam Vilsonam apskrējās dūša un viņš lauza savu gadiem ilgo atturības un klusēšanas nostāju attiecībā uz Krievijas Federācijas valdību.

Iepriekš - gan laikā, kad Krievija savu karaspēku iesūtīja Gruzijā, gan tad, kad pēc Vladimira Putina pavēles notika Ukrainai piederošo teritoriju Krimas, Doņeckas un Luhanskas okupācija, daudzi inteliģences pārstāvji publiski pauda sašutumu. Tomēr Mārtiņš Vilsons no viedokļa paušanas izvairījās, par ko Latvijā saņēma nopēlumu kā no tautas, tā kolēģiem. Aktieru un mūziķu aprindās draugiem Vilsons bija skaidrojis, ka filmēšanās Krievijā viņam ir vienīgā iespēja pieklājīgi nopelnīt, tamdēļ negrib riskēt ar liegumu tikt pie Krievijas vīzas vai tikt uzskatīts par Kremļa politikas pretinieku, jo apzinās - tad viņa turpmākajām filmēšanās iespējām Krievijā var tikt pārvilta strīpa uz mūžu.

Nu Mārtiņš Vilsons runā. Turklāt skarbi, tieši un skaidri. Viņa soctīklos publiskotais vēstījums ir rakstīts krievu valodā, jo aktieris vēlas uzrunāt tieši Krievijas auditoriju, kas, kā zināms, lielā mērā savu viedokli veido, bagātīgi saņemot propagandas informāciju.

“Mani dārgie krievu draugi, mana talanta cienītāji, visi tie, kas skatās filmas ar manu dalību, visi tie, kam kultūra dārga. Es nevaru klusēt, man jāizsakās,” tā soctīklā "Facebook" raksta Vilsons. “Jūs jau esat lietas kursā – mūsu pasaule ir mainījusies, tā nekad nebūs tāda, kā iepriekš. Putins beidzot ir parādījis savu īsto seju. Viņš deva pavēli iznīcināt Ukrainu, viņš grib aizliegt tai attīstīties un iet savu ceļu. Krievu karavīri bombardē ukraiņu pilsētas, mājas, skolas un bērndārzus. Jau kopš 2014. gada es dzīvoju, nesaprotot, ko domāt – pēc viņa pavēles tika atņemta Krima, it kā mierīgā ceļā – vienkārši falsificēti vēlēšanu rezultāti Krimā. Ar ieganstu aizstāvēt savējos bija iekarots Donbass un Luhanska. Bet tā taču nav Krievija, tā ir Ukraina!

Kā var ieiet svešā teritorijā un tur diktēt savus noteikumus? Esmu tur bijis, un man mati cēlās stāvus, kad redzēju, kā rīkojas krievu karavīri, bet putins (nespēju viņa vārdu rakstīt ar lielo burtu, viņš ir slepkava) tik runāja, ka Donbasā nav krievu armijas, vien “brīvprātīgie”. Un viss, ko viņš darīja, bija absolūta demagoģija un meli. Visi zina – viņš ir KGB virsnieks.

Es paziņoju, ka negribu un vairs nevaru filmēties krievu filmās, kamēr tur valdīs putiniešu hunta. Un mani izbrīna tie mākslinieki, kas to visu redz, un vēl piekrītoši māj noziedzniekam.

Ukraina – es ar Tevi!!!”

Asarās, lasot vēstules no ukraiņiem

Komentāros pie šī latviešu aktiera paziņojuma Mārtiņam Vilsonam neskaitāmi ļaudis pauž pateicīgus vārdus, uzslavē mākslinieku par tiešo viedokli, vīrišķīgo un cilvēcisko nostāju. Tāpat vērojams birums ar sirsnīgām vēstulēm no ukraiņiem, kas atgādina par skaistajām tikšanās reizēm un pateicas, jo atbalsts ir tas, kas šai laikā ir vienīgā cerība un spēka avots. “Kā gan citādi es varu uz to, kas notiek, uz šo brutālo karu reaģēt? Daru to, kas jādara. Tā ir personiskā cilvēcības un sirdsapziņas rīcība. Vajadzēja jau sen, nedomājot varbūt tik egoistiski, bailīgi... Ļoti ceru, ka vismaz kāda daļa cilvēku no tiem, kas Krievijā zina manas lomas un vārdu, manis sacītais atdarīs acis, kas gadu gadiem ir propagandas aizmālētas,” tā portālam Jauns.lv saka Mārtiņš Vilsons.

Mākslinieks atzīst, ka, publiskojot savu viedokli, saņems tik daudz sirsnīgu vārdu no sava talanta cienītājiem Ukrainā. “Lasīju šīs vēstules un raudāju aiz aizkustinājuma,” neslēpj aktieris.

Vērojams, ka Mārtiņa Vilsona popularitāti un viņa virzienā vērsto uzmanību cenšas izmantot arī “putinisti”. Piemēram, kāda prokremliski noskaņota sieviete Vilsonam nikni raksta, lai pēc šī nejaukā ieraksta aktieris atdod Krievijai tur iepriekš sapelnītos honorārus.

Savai Krievijas aģentei lūdz izsvītrot uzvārdu no aktieru saraksta

“Izteikta “kremliste” diemžēl, kā izrādās, ir arī mana un kolēģa Ivara Kalniņa līdzšinējā Krievijas kinoprojektu aģente Anna Holmovskaja, kura ļoti plašā aprakstā sociālajos tīklos Rietumus vaino krievu tautas indēšanā un kūdīšanā stāties pret krievu nāciju. Viņa tagad Krievijas krievus aicina atbalstīt Krievijas valdību... Kā es reaģēju un rīkojos? Es aģentei uzrakstīju ziņu, lai nekavējoties izstrīpo manu vārdu no aktieru saraksta, jo no viņas nekādus sadarbības un filmēšanās piedāvājumus Krievijā turpmāk vairs neizskatīšu un nepieņemšu,” informē Mārtiņš Vilsons, pārliecinoši piebilstot, ka, ja vien būtu dzīvs, tāpat būtu rīkojies arī viņa ilggadējais kolēģis Arnis Līcītis, kurš arī visu profesionālo aktiera mūžu ir bijis augstu vērtēts un pieprasīts Krievijas kinoprojektos.

“Par savu iztikšanu es neuztraucos. Patiesībā mums ikvienam nepieciešams krietni mazāk nekā esam pieraduši domāt. Stiprinu sevi ar cerību, ka vēl saņemšu uzaicinājumus darbā Latvijas teātru un kino projektos. Savu ģimeni finansiāli nodrošināšu, kaut lasot dzeju,” pauž Vilsons, kurš beidzamo nedēļu pavadījis meža darbos, zāģējot kokus un gādājot malku mājokļa siltuma nodrošināšanai.

Dzimis Krievijā, izsūtīto ģimenē

Mārtiņš Vilsons, tāpat kā viņa brālis Ēriks Vilsons, dzimis Magadanas apgabala Transportnijas ciematā, Krievijā no Latvijas izsūtītās Rolanda Čehoviča un Zentas Vilsones ģimenē. Mākslinieks dienējis padomju armijā, un šo laiku pavadījis Sibīrijā, piedaloties Baikāla-Amūras maģistrāles būvniecībā.

Slavu un publikas mīlestību kā Latvijā, tā neskaitāmās slāvu zemēs, tostarp Ukrainā, Vilsons iemantoja, pateicoties lomai Aloiza Brenča filmā "Mirāža". Aktieris filmējies neskaitāmās Krievijas kinofilmās un TV seriālos, un arī beidzamajos gados saņēma lomu piedāvājumus.

Arturs Maskats slavē par vīrišķību

Uz Vilsona drosmīgo paziņojumu ar aizkustinājumu reaģējis pasaulslavenais latviešu komponists Arturs Maskats, kurš komentāru sadaļā aktieri uzrunājis ar pateicības vārdiem. “Paldies, Mārtiņ! Vīrišķīga, godīga un patiesa cilvēka reakcija! Lai Jums veselība! Kā teica mūsu skatuves leģendārais mākslinieks Ēvalds Valters puča dienās “Nakts vienmēr ir vistumšākā pirms rītausmas”.

Un būs rītausma, un visa putina banda izšķīdīs kā pīļu mēsli ūdenī. Slava Ukrainai!”