Pašmāju populārākā mūzika jaunā radio stacijā – “Radio SWH LV”

“Radio SWH LV”, ko klausītāji var atrast www.radioswhlv.lv mājaslapā un klausīties no jebkuras vietas pasaulē, skanēs visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Galvenais akcents tiek likts uz visu laiku labākajiem pašmāju hitiem un mūsdienu popmūziku. Tuvākajā laikā radio staciju plānots sākt raidīt arī FM viļņos Latvijā.



“Šī, nu jau sestā AS “Radio SWH” grupas stacija, ir mūsu simtprocentīgs atbalsts vietējiem mūziķiem. Šī būs kvalitatīvākās latviešu mūzikas mājvieta. Vieta, kur Latvijas talantiem radīt, uzplaukt un dzīvot 24/7, – viss latviskais no matu galiņiem līdz papēžiem,” stāsta “Radio SWH” grupas valdes priekšsēdētājs Jānis Šipkēvics. Jaunā radio stacija būtiski pievērsīsies arī jaunajiem mūziķiem, atskaņojot viņu radītās dziesmas un informējot par jaunumiem, izsludinātajiem koncertiem un albumiem.

“Radio SWH LV” savu oficiālo atklāšanu piedzīvoja 26. februārī Latvijas mūzikas industrijas vienā no gada nozīmīgākajiem pasākumiem – “Zelta mikrofons” balvu pasniegšanas ceremonijā. Turklāt laika gaitā “Radio SWH LV” plānots nākt klajā ar svaigiem un nedzirdētiem raidījumiem, kuros klausītāji varēs izzināt un iepazīt Latvijas mūziķus, viņu sasniegumus, kā arī paviesoties pašmāju mūzikas vēstures lapās.



“Radio SWH” grupas stacijas ir atpazīstamības līderi Latvijā, kurā tieši “Radio SWH” ieņem godpilno pirmo vietu ar 93.2% atpazīstamību. Kopumā klausītājiem pieejamas sešas stacijas – “Radio SWH”, “Radio SWH+”, “Radio SWH Rock”, “Radio SWH Gold”, “Radio SWH Spin” un “Radio SWH LV”. Turklāt trim stacijām ir nacionālās apraides statuss, kas ir unikāls gadījums Latvijas mediju vidē.