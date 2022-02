Noskaidroti "Supernova 2022" finālisti; soctīklos apspriež priekšnesumus

12. februārī par ceļazīmi uz "Eirovīziju" sacentīsies:

"Citi zēni" - "Eat Your Salad";

Linda Rušeniece - "Pay My Own Bills";

Elīna Gluzunova "Es pabiju tur";

"Raum" - "Plans";

"Mēs jūs mīlam" - "Ritch Itch";

Miks Galvanovskis - "I’m Just a Sinner";

Aminata - "I'm Lettting You Go";

"Bermudu divstūris" - "Bad";

"Bujāns" - "He, She, You & Me";

"Inspo" - "A Happy Place".

Finālam nekvalificējās: Miks Dukurs - "First Love"; "Patriks Peterson" - "Can't Get You Outta My Head", "Katō" - "Promises", Markus Riva - "If You're Gonna Love Me", "The Coco'nuts" - "In And Out of the Dark", Beatrise Heislere - "On the Way Home" un "Zelma" - "How".

Ļaudis sociālajos tīklos iepriekš dalījās savās domās par konkursa priekšnesumiem.

Bujāna dziesma izklausās pēc dziesmas pie kuras 2000šo sākumā dejot uz šī aparāta #ltvsupernova pic.twitter.com/8vzxPSvEIc — iksf4ktors un citi (@iksf4ktors) February 5, 2022

#Supernova2022 #ltvsupernova



Intars ar Reini izdomāja vēl vairāk parādīt ka Latvijā Eirovīzija ir tikai humora šovs! 🎉🎶 — IkrMaize (@Gatis54321) February 5, 2022

Pag, ko es palaidu garām. Kopš kura brīža Eirovīzija kļuva par komēdijšovu? #ltvsupernova #Supernova2022 — Helloandgoodby... (@hellongoodbe) February 5, 2022

Zelma man vnm ir patikusi, nezinu, kam jānotiek, lai es viņu neatbalstītu ♡ 5.favorīts šovakar, pat īstenībā no visām dziesmām vislabāk. Tāds čilliņš foršs ♡♡♡ Ļoti labi, pat tirpiņas noskrēja #ltvsupernova #Supernova2022 — Linda (@fluffy_mia) February 5, 2022

markus riva inspires me to never give up #ltvsupernova — signe⁷🌱 (@melatrix) February 5, 2022

#ltvsupernova taking a different approach to having to show the music video for a contestant hit by COVID.



Aminata is on stage, sort of. pic.twitter.com/CLiRar5c6o — Sanremotions 🇮🇹 A View to Achille (@elainovision) February 5, 2022

Atmiņā palika:

1) Citi zēni (taču bīstami tuvojas potenciālam tikt pie “jebkura Citu zēnu dziesma” youtube video);

2) Miks “Rag n Bone Man” Galvanovskis

3) Bujāns a.k.a. Mazais princis English edition

4) Inspo



Bet varbūt atmiņa švaka. #ltvsupernova #Supernova2022 — Supervizija_Euronova (@SEuronova) February 5, 2022 ​

#ltvsupernova Bujāns nav konkurents Citi Zēni. Ja vien žūrija nenoraustīsies un neiedos nodevu, kā Muzikālajā bankā iedeva PV un Tautumeitām. Šķiet bija vēl 2 labas dziesmas- Galvanovskim, The Coco Nuts, bet ne Eirovīzijas formātā. — Baiba Liepiņa (@Baicis) February 5, 2022

Manas prognozes finālistiem:



Aminata, Citi Zēni, Bermudu Divstūris, RAUM, Linda Rušeniece, Mēs Jūs mīlam, Patriks Pētersons, Bujāns, Miks Galvanovskis, The Coco'nuts#ltvsupernova — Edgars Bāliņš (@MrBalins) February 5, 2022

#LTVSupernova Mani favorīti šovakar bija Citi Zēni, Raum, Miks Galvanovskis, Aminata, Beatrise Heislere un Inspo. — Oskars Freimanis 🇱🇻🇪🇺👨‍💻☕ (@Oskarsfr) February 5, 2022

Bet jāsaka, ka RAUM ir diezgan lipīgs gabsis #ltvsupernova — Kārlis Ķilkuts (@Kilkuts) February 5, 2022

RAUM pagaidām mans favorīts, sieva gan stāsta, ka dziesma ļoti atgādina Metro Station - Shake it #ltvsupernova — Elvis Pastars (@TheElviss_) February 5, 2022

Miks Dukurs izmisumā.

Novēl: Neiztērējiet visu naudiņu!Nervozi histēriski smiekli. Vai mums jāsatraucās? Konta numurs? #ltvsupernova — 🌍Artūrs Luņevs © (@LArtour) February 5, 2022

Divi pandēmijas gadi vienā Aminatas priekšnesumā #ltvsupernova — Ēvalds Dukuls (@EvaldsDukuls) February 5, 2022

Kato un Beatrises skatuves dizains un tērps šķiet līdzīgs. #ltvsupernova — Homo saPIENS (@cactus_is_love) February 5, 2022

Man Kato uzstāšanās laikā vislaik galvā skan Ritch Itch #ltvsupernova #supernova2022 — Linda (@fluffy_mia) February 5, 2022

klau, bet kā ir ar to plaģiātismu muzonā? kurā brīdī skaitās zādzība? jo nu bermudu divstūris taču ir pilnīgi uzkrītoši Mika #ltvsupernova — Kārlis Josts (@karlisjosts) February 5, 2022

Paga, man liekas Bermudu Divstūris jau vienreiz šovakar uzstājās? #ltvsupernova — Niks Evalds (@NiksEvalds) February 5, 2022

Miks Galvanovskis viennozīmīgi bija labākais wildcard kandidāts. Patīk. Tikai man nedaudz izskats traucē, kkas ar to mežonīgo vibe šķiet pāršauts pār strīpu. Bet dziesma tiešām 👍🏻. #ltvsupernova — Liga B. (@msligab) February 5, 2022

Linda Rušeniece ir Linda Leen jaunībā #ltvsupernova — L (@mazaismurdzins) February 5, 2022

Dziesmu un izpildītāju iekļūšanu "Supernova 2022" pusfinālā noteica LTV izvēlētā žūrija. Konkursa mērķis ir atrast mākslinieku un populārās mūzikas skaņdarbu, kas pārstāvēs Latviju "Eirovīzijas" dziesmu konkursā Turīnā šogad maijā.