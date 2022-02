Princis Viljams nopietni brīdinājis princi Hariju par Meganu Mārklu

Pērnā gada intervijā ar Opru Vinfriju princis Harijs un Megana Mārkla kā vienu no iemesliem aizbēgšanai no karaļnama minēja ņirgāšanos no karaliskās ģimenes puses.

Eksperti pārliecināti, ka iespējamais strīds starp mīļajiem Elizabetes II mazdēliem izcēlies vēl ilgi pirms Megana Mārkla pārcēlās uz karaļnamu, raksta "ok-magazine.ru".

Kā vēsta avoti, 2016. gadā, kad Harijs un Megana tikko iepazinās, Viljams brīdinājis jaunāko brāli, lai viņš pārāk nesteidzas ar attiecību attīstību.

Karaliskais eksperts Nils Šons pārliecināts, ka Saseksas hercogs paliks "nesasniedzams" savam brālim un tēvam, kāmēr Viljams neatvainosies par saviem neuzmanīgajiem izteikumiem.

"Kad Harijs tikko sāka tikties ar Meganu Mārklu, princis Viljams atļāvās ieteikt brālim nedaudz piebremzēt," savā "YouTube" kanālā saka Nils Šons.

Viljama attiecības ar viņa topošo sievu Keitu Midltoni attīstījās daudz lēnāk. Viņi iepazinās 2002. gadā, kad bija studenti, bet apprecējās pēc deviņiem gadiem.

Šons pieļauj, ka Viljams paprasīja Harijam sekot viņa piemēram un labi padomāt, pirms izvēlēties "dzīves pavadoni". "Saskaņā ar ļoti labu avotu, princis Harijs stipri satraucās brāļa mājiena dēļ, ka viņš izdarījis nepareizo izvēli, un tas bija galvenais arguments."

Pieņemts uzskatīt, ka brāļi sastrīdējis, kad Harijs pieņēma lēmumu atteikties no karaliskajiem pienākumie un aizbraukt ar Meganu uz ASV. Nils Šons ir gandrīz pārliecināts, ka šī saruna 2016. gadā arī atstāja savu nospiedumu uz prinču attiecībām.

"Viljams, šķiet, jūt – lai ko viņš neteiktu, Harijs uztvers to kā antagonismu, uzsprāgs un sāks strīdu. Saskaņā ar avotu, Saseksas hercogs netaisās visu nogludināt un salabt, kamēr Viljams neatvainosies par saviem vārdiem, izteiktiem pirms septiņiem gadiem," apgalvo eksperts.

