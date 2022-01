Tas, ka cilvēkiem patīk dzīvnieciņu (un vislabāk - kaķīšu) video, vairs nav tikai joks, bet nopietns autoru virzītājs interneta ārēs. To apliecina Latvijā pieredzējušākais televīzijas raidījums par mājas mīluļiem «Ķepa uz sirds», kas pirms desmit gadiem izveidoja savu kontu arī «YouTube», kā vienu no pirmajiem ievietojot nepilnu minūti garu video, kurā redzams un dzirdams «runātīgs» mančkinu kaķēns. It kā nekas īpašs, ja vien video ar apmēram mēnesi veco kaķēnu, kas stāv kameras priekšā un ņaud tik spalgi, ka ausīs griežas, nebūtu noskatīts vairāk nekā 55 miljonus (!) reižu!

Raidījuma producente Inese Kreicberga pieļauj, ka tieši šim kaķēnam bijis liels nopelns tajā, ka «Ķepa uz sirds» kanālam nu ir vairāk nekā 100 tūkstoši sekotāju, par ko gada nogalē projekta veidotāji saņēma oficiālu «YouTube» balvu – «Sudraba pogu». Jāteic, ka 100 000 abonentu Latvijas mērogam ir iespaidīgs skaitlis. Piemēram, dziedātājam Laura Reinika kontam ir mazliet virs 77 tūkstošiem sekotāju, savukārt jūtuberei Evelīnai Pārkerei, kas Latvijā šajā ziņā ir pioniere un daudzus gadus piesaistījusi pusaudžu, jauniešu auditoriju, – mazliet virs 70 tūkstošiem.

Atliek «Ķepai uz sirds» dzimšanas dienā novēlēt nākamo «YouTube» pakāpienu - «Zelta pogu», ko piešķir par miljonu sekotāju.