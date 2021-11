Ar trešo reizi izdevās! Uģa Kuģa sieva Linda ir otrā bērniņa gaidībās

"Es to ļoti gaidīju. Nebija tā, ka Jēzus Kristus atsūtīja mums bērnu - es taču zināju, ko daru. Cerēju uz to. Nebija tā, ka dieviņš atsūtīja mums mazo Krišnas bērniņu un nezinājām, kā apaugļot - es taču zinu, kā apaugļot, un tas taču ir pilnīgi normāli, tāpēc man tas nav pārsteigums," lepni nosaka Uģis Kuģis.

Lai arī, uzzinot priecīgās ziņas, Uģis Kuģis no prieka neraudāja, taču atzina, ka ir ļoti, ļoti laimīgs: "Es esmu no tiem tēviem, kas runājas ar vēderu, stāsta pasakas, čukst mantras. Tāds es esmu. Viņš ir dzīvs un tagad ir daļa no mūsu ģimenes, kaut arī ir vēderā. Viņš uzņem visas mūsu emocijas un pārdzīvojumus. Tāpēc arī Tamalam stāstīsim, ka tur viss jau notiek."

Protams, kā pienākas pēc krišnaītu tradīcijām, viņš saņemtās ziņas izbļāva pa logu un steidza par tām pavēstīt kaimiņiem.

Jau iepriekš Uģis Kuģis šovā stāstīja par vēlmi tikt pie otrā bērna un pat atklāti demonstrēja ieņemšanas rituālu: