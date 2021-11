Šovakar tiks noskaidrots "Lauku sētas" uzvarētājs

Šis būs emocionāli spraigākais un fiziski sarežģītākais fināls, kāds jebkad bijis “Lauku sētā”. Būs gan padošanās un sevis nosaukšana par lupatu, gan trīcošas rokas un ārkārtīgas bailes laisties lejā trosē no augstuma. Apņēmības pilni finālā cīņu uzsāks Marta, Kristaps, Aivis, Iluta un Mārīte.

To visu no malas, zvilnot atpūtas krēslos ar popkornu rokās, vēros īpašie viesi - "YouTube" kanālā populārais duets “Netiklabi”, kas ir arī lieli “Lauku sētas” fani. Diemžēl “Instagram” zvaigzne Marta pirmajā uzdevuma paliek pēdējā un no cīņas izstājas. Nez kā viņai būtu veicies nākamajā fināla uzdevumā, kas izrādās vēl grūtāks, to mēs nekad neuzzināsim, jo Martai “Lauku sēta” jāpamet nekavējoties. Nu cīņu turpina divas dāmas un divi vīri.

Kad emocionālā Iluta uzzina par trasi, kurā būs jālaižas augstumā Tarzāna nobraucienā, viņa izplūst asarās un viņai sāk trīcēt rokas. Emocijas viņai liedz iespēju paveikt pat pirmo uzdevumu – nostaigāt pa virvju trasi, un viņa, sevi nosaucot par lupatu, izstājas no “Lauku sētas” pavisam. Asaras un vilšanās. Arī Mārītei neveicas dārgumu meklēšanā upē, kur viņa pavada ļoti ilgu laiku, un tas nozīmē, ka finālā tiksies Aivis un Kristaps. Kurš no viņiem kļūs par “Lauku sētas” čempionu? To uzzini jau šovakar!

