Martā pie skatītājiem nonāks Ivara Zviedra dokumentāli muzikālā pandēmijas filma "Bahs pret Covid"

Jihlavas festivāls Čehijā ir viens no Eiropā nozīmīgākajiem dokumentālā kino forumiem, šogad tas notiks jau 25. reizi (26. –31. oktobrī). Ivara Zviedra topošās filmas projekts izturējis nopietnu atlases konkurenci un aicināts iekļauties sadaļā "New Visions Market" – tiešsaistes kopražojumu platformā, kas izveidota, lai dotu iespēju talantīgiem autoriem un perspektīviem projektiem dažādās ražošanas stadijās satikt eventuālos kopproducentus, izplatīšanas aģentus, televīzijas kanālu pārstāvjus un citus ieinteresētus profesionāļus. Platforma "New Visions Market" darbosies tiešsaistē līdz 14. novembrim, ievietojot projektus savā datu bāzē un dodot iespēju filmu autoriem koordinēt tikšanās ar ekspertiem.

Paralēli Jihlavas festivālā darbosies arī sadaļa "New Visions Forum", kurai atlasīti divi Latvijas projekti attīstīšanas stadijā - režisora Andra Gaujas topošā filma "Brīnišķīgais tukšums" ("Beautiful Void") un producentes Ievas Ūbeles kopdarbs ar moldāvu režisoru Juriju Tokmašu "Nistru. Dzīves neapturamais plūdums" ("Nistru. The Irreversible Flow of Life").

Jāpiebilst, ka Ivara Zviedra attiecības ar šo festivālu sasniedza īpašu virsotni tieši pirms gada - 2020. gadā Jihlavas dokumentālo filmu festivāla galveno balvu kategorijā "Between the Seas" saņēma Ivara Zviedra dokumentālā filma "Valkātājs" ("Latvian Coyote").

Ivars Zviedris savu dokumentālo filmu sāka uzņemt jau pirmajās ārkārtas situācijas dienās 2020. gada martā, un pamazām tā izvērtusies savdabīgā dokumentāli muzikālā pandēmijas filmā, kuras stūrakmeņi ir čellists Normunds, viņa mīļotais čells, Johana Sebastiana Baha mūzika, Doma laukums un Covid-19 notikumu dienasgrāmata.

Foto: Publicitātes

Režisors uzsver, ka dokumentālista misija ir būt klāt Latvijai un pasaulei svarīgos notikumos. “Kad 13. martā Latvijā izsludināja ārkārtas stāvokli, es ņēmu kameru un devos filmēt. Doma laukums bija tukšs, tikai Normunds spēlēja čellu un baroja baložus. Nu jau gandrīz divus gadus mēs abi sekojam Covid-19 notikumu attīstībai. Nekas vēl nav beidzies, jo slimība nav atkāpusies, vienlaikus aug sociālā spriedze sabiedrībā. Šādos apstākļos valsts un tās pavalstnieki rīkojas tik dažādi – šis ir laiks, kad vislabāk var redzēt, kas ir kas; indivīda identitāte un attiecības ar valsti ir redzamas īpaši skaidri. Labs laiks kino vērojumam.”

Filma "Bahs pret Covid" top Ivara Zviedra studijā "Dokumentālists", tā saņēmusi finansiālu atbalstu no Nacionālā Kino centra un Valsts Kultūrkapitāla fonda; filmas plānotais garums - 69 minūtes.