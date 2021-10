Šķirtais Zuzānu pāris kopā bauda atpūtu Maldīvu salās

Kā raksta žurnāls "Kas Jauns", par to, ka pārim pēc šķiršanās ir palikušas labas attiecības, liecina kopīgais ceļojums, kurā šobrīd viņi devušies ar bērniem un mazbērniem. “Ar ģimeni vienpadsmit dienas atpūšamies siltajā Maldīvijā,” telefonsarunā "Kas Jauns" atklāja Dina. Viņa priekpilnā balsī atzina, ka 11 dienas gan esot salīdzinoši maz, tāpēc atpūta jābauda ik brīdi. Par bijušā vīra dalību ceļojumā Dina atbildēja: “Mēs esam labi draugi, kāpēc lai nebrauktu kopā vienā ceļojumā?”

Tāpat Dina Zuzāne pēc šķiršanās šķiet uzplaukusi un nevairās publiskot sociālajos tīklos fotogrāfijas no krāšņās ikdienas. Viņa baudīja vasaru, gan vizinoties pa Rīgu kabrioletā, gan ārvalstīs krāšņi sarkanā "Ferarri" automašīnā. Tāpat Dina pa laikam aizceļo uz siltajām zemēm. Taujāta par dzīvespriecīgo izskatu un manāmi slaidāku figūru, Dina nedomājot atbildēja: “Tas ir kustīga dzīvesveida rezultāts.”

Vēl nesen intervijā žurnālam "Kas Jauns" Dina atzina, ka jaunām attiecībām pēc šķiršanās nav gatava: “Runājot par jaunu attiecību izveidošanu, droši varu teikt, ka šobrīd esmu gatava komunikācijai, bet par nopietnāku attiecību sākšanu varētu domāt pēc Jaungada. Ir jāpaiet laikam, lai es atkal būtu gatava nopietnām attiecībām. Nevaru vienā dienā nomainīt kurpes, kā to var izdarīt vīrieši… Šobrīd vienkārši izbaudu brīvību un sevis lutināšanas periodu.”

Jau vēstīts, ka šogad maijā Jānis Zuzāns publiski paziņoja, ka pēc 40 kopdzīvē pavadītajiem gadiem viņa un sievas Dinas Zuzānes ceļi šķiras. Līdz negaidītajam paziņojumam sabiedrībā Zuzānu pāris tika uzskatīts par vienu no saskanīgākajiem laulātajiem.

Kopš jūlija, kad tika oficiāli šķirta laulība, Zuzāni ir juridiski sveši cilvēki. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Intervijā žurnālam "Kas Jauns" Dina pēc šķiršanās atklāja, ka kopdzīves izbeigšanas iemesls esot nu jau bijušā vīra sānsolis: “Kad uzzināju par šo sievieti, no nākamās dienas mēs ar Jāni dzīvojām šķirti. Par to mēs vairs nerunājam. Man ir pašlepnums un noteikums sev – par to nevienam neko nestāstīt.” Pēc publiskās atklātības Zuzāns vairs nevairījās sabiedrībā iziet ar jauno mīlestību, stilisti Ilzi no Tukuma, taču no plašākiem komentāriem par savu jauno dzīvi ir vairījies.

“Vīra jaunās attiecības nekādu iespaidu uz mani neatstāj. Šobrīd man tas netraucē, bet es neesmu no tiem cilvēkiem, kas ies draudzēties ar vīra jauno draudzeni. Noteikti nē. Katrs dzīvojam savu dzīvi, katram no mums ir savi cilvēki apkārt, un lai viņam veicas. Es negribu būt ne viņa naidnieks, ne kritiķis,” par vīra attiecībām ar Ilzi saka Dina. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

