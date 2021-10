Agnese Zeltiņa atklāj savus rudens rituālus

“Es vienmēr no rītiem sev, jau miegā pamostoties, pat neatverot acis, smaidu. Tā ir viena no sevis mīlēšanas metodēm. Vienmēr no rītiem rakstu pateicības. Tas ir svarīgi. Pateicībās rakstu to, kas man ir, nevis to, kas man nav. Tad, kad galīgi man ir čābīgi, es atgādinu, ka es esmu gaisma, un dedzinu sveces un lasu grāmatu par prieku,” bilst Agnese.

Uzņēmēja arī atklāj vēl nezināmu faktu, kāpēc mīl nēsāt turbānus. “Es taisu galvu ciet, lai sliktā enerģija netiek klāt. Tad tas cepiens ir mazāks. Sanāk kā tāda amortizācija,” atklāja aktrise.