"Lauku sētā" negaidīts pavērsiens - tiek slēgta virtuve, tāpēc jādodas pliko skrējienā

Tā kā šajā “Lauku sētas” sezonā, atšķirībā no citiem gadiem, dalībnieki ir atstāti izdzīvošanai, ēdiena gatavošana turpmāk būs jāveic ārā, nevis iekārtotā virtuvē. Maija un Raivis, kuri norīkoti sagādāt visu nepieciešamo, nepaspēj paņemt visu, trūkst arī trauku. Tāpēc nākas ēst ēdienu bez garšvielām, no tukšām konservu bundžām un piederumus radīt no salocītiem bundžu vāciņiem.

Dalībnieki alkst pēc kafijas, saldumiem, šašlika, žāvētas gaļiņas... Lai to visu iegūtu, viņi gatavi mesties pliko skrējienā. Raivis un Kristaps Dakšu komandas dēļ met kaunu pie malas un mērķtiecīgi skrien pēc kārotā, taču viļas, iegūstot vien kartupeļus. Pa to laiku Cirvji aplaiza pirkstiņus un bauda produktus, ko sen nav ēduši. Viņi pat vakariņās pagatavo trusi. Bet Dakšām nākas lasīt vīngliemežus apēšanai.

Protams, “Lauku sētā” darbu daudz, un gan Cirvji, gan Dakšas patiesi raujas melnām mutēm, veicot nedēļas lielo darbu – nogāzt bojātos kokus, sakopt parku un upes krastu. Sandis izbauda slavas brīdi, gāžot lielos kokus. Kamēr citi strādā, regulāri nozūd Ivars, kurš, kā izrādās, pa to laiku zog no dalībniekiem cigaretes. Aizdomu mākti, dalībnieki ielikuši kameru telpā, kas skaidri un gaiši pierāda, ka “Lauku sētā” ir zaglis. Izceļas emocionāla vārdu apmaiņa, un visvairāk iekarsis Kristaps, kurš dod Ivaram pa degunu. Visi nolemj Ivaru sodīt un izraida no mājas – tagad Ivaram jāguļ ārā, nevis ar visiem kopā.

