Sabojātais Operas tiltiņš un 3 vīri uz vientuļas salas. Sapinušies tīklos 22. sērija

Rīgas mērs Mārtiņš Staķis aizvadītajā nedēļā savā “Twitter” kontā dalījās ar bildēm no it kā uzlaboto Operas tilta ceļa sagumu, kas neizraisīja sajūsmu ne pašam mēram, ne citiem soctīklu lietotājiem. Kāda visnotaļ interesanta diskusija izvērtās, kur cilvēkiem lika atbildēt uz jautājumu, ar kuru no 3 kungiem – Andri Kiviču, Aldi Gobzemu vai Lauri Dzelzīti – cilvēki izvēlētos pavadīt laiku uz vientuļas salas līdz mūža galam. Savukārt, TikTok platformā tika publicēts kāds video no viena visnotaļ traģikomiska brauciena ar tramvaju!