"Viņš ir pārsteidzoši līdzīgs man!" - šovu zvaigzne Magone saskata Reinikā radniecīgu dvēseli

Viņa Lauri pirmo reizi pamatīgāk iepazina pavisam nesen, kad "360TV" šova "Četri uz koferiem" laikā devās ceļojumā uz Grieķiju. Šovs pie TV skatītājiem nonāks jau septembra sākumā. Tur Magone pabija kopā ar šefpavāru Andri Rūmīti un instagrameri Laurlāci (īstajā vārdā Laura Ķīse), bet visvairāk Magone ir sajūsmā par Reiniku.

Ceļojumā apjukusi

Žurnālam "Kas Jauns" Magone atzinusies, ka šis viņai bijis pirmais tāds ceļojums – vienai, bez bērniem. “Jā, viena neesmu ceļojusi, kopš manā dzīvē ienāca bērni. Pirmo dienu pat nesapratu, kā uzvesties, ko darīt, kur likties. It kā brīvas rokas, bet arī liels pārdzīvojums, klusums, bērnu trūkst,” atzīstas Magone, sakot, ka Grieķija viņai ir īpaša zeme: “Pirms vairākiem gadiem, uz Raimonda trešo dzimšanas dienu, bijām Krētā. Kopš tā laika ļoti iemīlēju Grieķiju, tās dabu, virtuvi, viesmīlību, relaksējošo mūziku.”

Viņa gan teic, ka šo braucienu par atpūtu būtu grūti nosaukt, jo raidījuma formāts prasījis savu. “Drīzāk tas bija komandējums, darba brauciens. Laiks ierobežots, kurā jāpaspēj visu saplānot,” pasmaida Magone, vienlaikus cieši uzsverot, ka šis brauciens viņai paliks atmiņā uz mūžu. “Zīmīgi, ka mana 40. vārdadiena arī bija ceļojuma laikā, un nu tā ir visu laiku skaistākā, kas bijusi. Ceļojums bija aizraujošs, bet, ar ko tieši, to redzēsiet Četri uz koferiem sērijās,” noslēpumaini nosaka viņa, saglabājot intrigu.

Sajūsmā par Reiniku

Varbūt šo ceļojumu Magonei īpašu padarīja Laura Reinika kompānija? “Lauris ir tāds mūsu Leonardo Dikaprio. Visas būtu gatavas uz jebko, lai tikai pabūtu tik tuvu, cik bijām visi mēs,” par mūsu estrādes zvaigzni sajūsminās TV šovu zvaigzne.

Ar ko tad Lauris Magoni tā piesaistījis? “Tikušies iepriekš bijām tikai "Tet studio" TV kanālu sezonas atklāšanā pērn, bet šajā braucienā izdevās viņu iepazīt tuvāk. Lauris ir galants, rets cilvēks, kas nav zaudējis savu dvēselisko pirmreizību, viņš pat šur tur ir pārsteidzoši līdzīgs man. Mūs vieno dabas izjūta, dzīves kvalitātes, vieds vienkāršums,” atklāta ir Magone.

Bet vai viņas vīrs Žanis nav greizsirdīgs uz Reiniku? It sevišķi, zinot, kādu traci Žanis sarīkoja pēc tam, kad pie Magones ciemojās dzejnieks no Liepājas. “Žanis Lauri nepazīst, viņam visi pilnīgi vienādi, bet, dodoties ceļojumā, man tika piesacīts uzvesties,” atbild Magone, un, vaicāta, vai tagad nav gaidāms kāds radošs kopdarbs ar Reiniku, jo iepriekšējo reizi pēc atgriešanās no "Četri uz koferiem" Laurim tapa dziesma kopā ar Alisi Haijimu, ar kuru iepazinās ceļojumā, dzejniece bilst: “Par dziesmu grūti teikt, mēs esam ļoti noslogoti katrs savos darbos. Bet, ja kas būs, tas noteikti tiks pamanīts!”

Žanis atradis darbu

Tagad Magone atgriezusies mājās, kur viņu sagaidījusi ne tā labākā situācija. “Vasara ļoti ātri steidzas garām. Vairs tikai dažas nedēļas, un būs atkal septembris, turklāt vasara mums bija ļoti grūta. Karstums, sausums, dārzā viss izkaltis, ražas nekādas. Un, jā, darbaroku trūkums,” nopūšas Magone. Un kur tad Žanis? Vai tad viņš nemaz mājas solī nepalīdz? Izrādās, Magones vīrs ir atradis darbu, viņš strādā Smiltenē un no pamatdarba brīvajos brīžos remontē darbavietas iedalīto dienesta dzīvesvietu. “Tajā istabā strādnieku kojās, kur mitinās tie, kas katru dienu nevar izbraukāt uz mājām, ir šausmīgi apstākļi. Žanis gandrīz mēnesi gulēja uz plikas grīdas, gaidīja, kamēr no ceha visi aiziet mājās. Jo istabas, ko ierādīja dzīvošanai, smirdēja pēc bomžiem un bija šausmīgā izskatā. Žanis tur veic remontu, visu tīra, krāso, lai varētu normāli gulēt. Mājās viņš ir ļoti reti, līdz ar to mājas dzīve jāuzņemas man vienai, un tas atņem jau tā maz atlikušo brīvo laiku,” paskaidro Magone.

Bet jau pēc mēneša viņai būs jāievada savs otrs dēls Raimonds lielajā dzīvē – puika sāks skolas gaitas. Viņš mācīsies Lejasciema vidusskolā. “Raimonda pirmā skolas diena būs īpaša ar to, ka šī būs pēdējā reize skolas vēsturē, kad mazos audzēkņus skolā ievedīs 12. klases audzēkņi. Jo pēc šā gada vidusskola tiks slēgta, paliks tikai pamatskola. Nav bērnu, kas mācās. Un tas ir satraucoši, mēs nežēlīgi zaudējam skolas, pieaug vien pansionātu skaits. Un tas liek aizdomāties...” nosaka "Slavenības. Bez filtra zvaigzne" Magone Šutoviene.

