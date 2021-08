"Pietiek spēlēties ar cilvēku jūtām! Tev vairs nav 12 gadu!": pusmāsa naidīgi izsakās par Meganu Mārklu

Par godu savai 40. dzimšanas dienai Megana Mārkla uzsāka kampaņu “40x40”, kuras būtība ir tāda, ka aktīvistiem un ietekmīgiem cilvēkiem jāpalīdz sievietēm, kuras koronavīrusa epidēmijas dēļ ir atlaistas no darba, lai viņas atkal varētu nostāties uz kājām un atgūt ekonomisko neatkarību.

Taču Saseksas hercogienes pusmāsa Samanta Mārkla paudusi skeptisku nostāju par šo slavenās radinieces cēlo ieceri. Viņasprāt, Meganu virza tikai vēlme piesaistīt sev uzmanību, turklāt jebkādiem līdzekļiem.

Pie vainas ir lokācijas vieta, kurā uzņemts Meganas video, kurā viņa runā par žēlsirdīgo akciju. Megana nofilmēta savrupnamā savā darba kabinetā, kurā redzams izsmalcināts dizains. Saseksas hercogienes darbavieta ir masīvs galds, kas izgatavots no marmora. Viņai līdzās ir dārgas lietas: trauki, kas izgatavoti no kaula porcelāna un baltā kvarca. Meganai aiz muguras ir liels kamīns, bet strādā viņa uz “Macbook Air” portatīvā datora, kura cena svārstās no 1157 eiro līdz 1735 eiro.

Megana savā darba kabinetā. (Foto: ddp/Ferrari Press / Vida Press)

Telpas smalkais iekārtojums un Meganas bezrūpīgais izskats videoklipā, kas skar tik sasāpējušu problēmu, pamatīgi sadusmojis pusmāsu. Samanta savas radinieces projektu nosaukusi par kārtējo reklāmas jeb PR akciju. Pēc pusmāsas teiktā, hercogiene nemīl nevienu citu, izņemot sevi pašu. “Tev taču sen vairs nav 12 gadu un pat ne 19 – tu jau sen vairs neesi pusaudze. Tev ir laiks pamosties un kļūt par cienījamu cilvēku – tādu, par kādu bez īpašiem panākumiem, bet izmisīgi cenšas parādīt tava komanda. Tev ir laiks iemācīties cilvēciski izturēties pret citiem, nevis spēlēties ar viņu jūtām. Tev nav tiesību tā izturēties pret citiem – karalisko ģimeni un tavu pašas tēti. Jo viņš taču ir tik daudz ko tev devis dzīvē un bijis tev tik lielisks tētis...” – pie savas jaunākās pusmāsas ar kārtējo devu kritikas publiski vērsusies Samanta Mārkla, kura pirms Meganas attiecībām ar princi Hariju bija zināma kā Samanta Grānta.

